潮州升格屏東第二大行政區 攝影展見證潮州之美

屏東縣潮州鎮人口去年首次超越內埔，成為屏東第2大行政區，車站扮演著重要的推手角色；鎮公所慶祝潮州車站百周年慶舉辦系列活動，昨天起至4月12日在潮州日式歷史建築文化園區推出「2020風潮映像－潮州攝影聯展」，邀24名攝影師以百逾幅照片記錄潮州的人文及城市之美，用鏡頭訴說潮州不同的美麗閃亮故事，引領民眾見證潮州的發展軌跡。

潮州鎮公所主任祕書王建元說，潮州東面大武山脈，境內有民治溪、綠溪、東港溪等溪流貫穿，自然景觀秀麗，2014年開園的「林後四林平地森林園區」，與2015年啟用、晉升為一等站的台鐵潮州新站，讓潮州兼具鄉村田野生態與都會交通便捷風情；除了重大交通建設，鎮公所近年也致力改善自來水普及率，並推出生育補助計畫，宜居條件佳是守住人口的關鍵。

他說，潮州的人文精采，是「歌仔戲、布袋戲、紙影戲」3大戲曲的原鄉，文化底韻濃厚；還有冷熱冰、炒粄條、牛肉料理、起司蛋糕等讓人食指大動的特色小吃美食；另有全國唯一的傘兵訓練空降場，可見到「白傘藍天綠地」的特殊景緻。

「風潮映象攝影展」邀請24名攝影愛好者，透過不同的鏡頭與角度，展現潮州的自然風光、濃厚本土文化、地方節慶活動、傳統戲曲、百工百業與庶民日常；潮州日式歷史建築文化園區的日式建築保留了新鬼瓦、雨淋板、鳥目、壓帶、竹編牆等特色，可讓民眾發思古悠情。