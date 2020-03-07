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高雄蜜風鈴蓮霧、小番茄首次上架 搶攻馬來西亞市場
今年上半年雖受到新型冠狀病毒的衝擊，高雄部分果品外銷受阻，不過，昨天仍越洋到馬來西亞促銷，今天起連續兩周的假日，要辦70場的高雄果品試吃活動，希望提升高雄水果在馬國的市場偏好度及市占比率。
高雄市農業局表示，從3月7、8日，及下周末（3月13日至15日）都要密集辦試吃會，據點包含Aeon 永旺集團超市、Jaya Grocer等知名連鎖超市分店，遍及吉隆坡、檳城、新山及雪蘭莪等馬國重要城市。
高雄市農業局長吳芳銘說，這批外銷到馬來西亞的水果，有高雄生產的蜜棗、番石榴、紅心芭樂、蜜風鈴蓮霧及聖女番茄等，尚有台灣著名的鳳梨釋迦、茂谷柑、巨峰葡萄等，首次將高雄六龜蓮霧、阿蓮聖女番茄外銷到馬來西亞。
蜜風鈴蓮霧外皮光亮，果色深紅、甜度高；聖女番茄擁有皮薄、甜度高的優勢，經當地貿易商採購造訪高雄試吃後，評估具有當地市場發展潛力，若市場反饋高，未來將有持續合作的可能。
吳芳銘說，馬來西亞當地熱帶水果種類繁多加上自給率高，果品市場相當競爭，要與當地水果做出市場區隔，透過長期穩定供貨培養目標客群，未來農業局也會持續耕耘大馬市場，透過多元潛力果品外銷，擄獲當地消費者的味蕾。
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