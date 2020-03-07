青年留鄉務農沒「錢」途？ 他用破百萬年薪推翻

農家第四代的屏東縣車城鄉25歲青農林彥彣，小學就幫忙開堆高機裝卸貨，高一發現自己對讀書沒興趣，決定返鄉接手家中的洋蔥和黑豆田，為扭轉農家老輩認為年輕人務農沒出息的觀念，當同學在過多采多姿的大學生活時，他勤跑農改場、上農業大學強化管理技術、提高產能，近年再取得品質掛保證的產銷履歷認證，20公頃農地為他帶進讓同輩稱羨的高收入。

「身上流著農夫的DNA，這輩子注定要務農，就放手一博！」林彥彣笑說，父母親要他好好念書，別再當看天吃飯的農夫了，國中成績還可以，考上潮州高中，但念了一年發現對讀書沒興趣，就打包回家接手長輩留下的洋蔥和黑豆田，還差點鬧家庭革命，當時就默默許下要扭轉務農沒「錢」途的傳統觀念，相信只要用心加上毅力，「行行出狀元」。

林彥彣說，阿祖時代就開始務農，他已是農四代了，就在泥土堆中玩耍長大，小學已會開堆高機幫忙裝卸貨，聞到泥土香，整個人精神就來了，長輩留下的農地規模不大，接手後為擴大生產面積，承租20多公頃，配合農糧署小地主大專業農政策，4.7公頃種黑豆，16公頃種洋蔥，因洋蔥是當地最大宗的農產品，和車城鄉幾乎畫上等號，要為家鄉延續優良傳統。

他發現，老輩施用農藥的慣行農法已不符時代潮流，為克服友善農法栽植產能下降的技術問題，他跑農改場向專家吸叫新的栽植技術、上農業大學學習田間管理和同業交換心得，洋蔥產量較父親時代成長二至三成，取得產銷履歷驗證，售價自然高人一等；小黑豆雖採粗放，但每分地都有400斤以上，因有產銷履歷驗證掛保證，成為釀造醬油的最佳食材。

「有好的產品，就不怕沒人買！」他說，透過產銷履歷驗證為品質掛保證，並跳脫傳統保守作法擴大栽植面積，產量高才能和通路談合作。目前身兼屏東青農聯誼會車城分會長的他 希望不斷以創新觀念為傳統農村注入新活力，用破百萬的年薪，證明留鄉務農「錢」途光明。