水蜜芭樂清脆如水梨、果肉細膩 青農創業就在自家果園

8年級生陳家瑋是家中的農三代，家中果園以前是種玉荷包，因為阿公長期在田間施灑農藥，卻導致身體產生病變，因此父親30年前接手果園後，就已經有了友善環境的耕種概念，以草生栽培，堅持不用化肥與藥劑，但是當年普遍缺少自售經營的通路，明明是安全種植且品質優異的玉荷包賣給盤商，同樣一斤只有30、50元，營收慘澹經營困難。

看見家裡財務狀況不斷出現問題，陳家瑋決定辭掉長庚醫院護理師的穩定工作，決定投入農業勇闖精緻農業藍海，經營「綠創頂級芭樂」品牌，希望把父母用心耕耘的理念更擴大，將最健康的水果，推廣給社會大眾。

高雄芭樂產量品質全國第一，也是高雄主要的外銷產品，國內拍賣價更是所向無敵穩居冠軍寶座，陳家瑋接手農場之後，為能與市場區別，挑選水蜜芭樂為挑戰目標。

水蜜芭樂的特點是口感清脆如水梨、果肉細膩，且幾乎沒有籽，口感脆甜，但卻很少有農民願意種，是因為它特別嬌貴，怕熱怕冷又怕濕，非常難照顧，但這更激勵陳家瑋不畏艱辛的挑戰，他說，愈是困難，代表老天爺給的機會空間愈大！

他沿襲父親自然耕種的理念，田間管理使用星月水薄荷草皮草生栽培，幫助驅蟲，不使用化肥與除草劑，全程人工除草，種出來的水蜜芭樂不但像水梨一樣清脆多汁，而且甜度高達14、15度。

不過，剛開始，他也踢到鐵板，因不熟悉通路，把高品質的水蜜芭樂送到拍賣市場，沒想到一公斤竟只賣出20元，連買資材的成本都不夠，加入「高雄型農」行列後，陳家瑋覺得在通路至上的時代，不如另闢新徑，除了自銷，與電商平台合作，成功打進新竹以北都會區消費市場，每公斤單價上看近百元，比之前高出好幾倍，一年三收，每季都完售。

陳家瑋說：未來計畫擴大種植面積，增種同樣是無籽系列的紅寶石芭樂，始終堅件民只要顧好品質、找對通路，產品不只能賣遍全台，還有機會走向全世界。