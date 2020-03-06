屏東演藝廳即日起將提升防疫措施

澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內大型文化活動如何因應，備受關注。今天起屏東演藝廳將提高防疫措施，進入場館除須量體溫、消毒外，額溫超過37.5度及未戴口罩者皆不得入內，此外節目演出時，需依照場館人員指示採「梅花座」，且民眾在場館內須全程配戴口罩。

新冠肺炎疫情持續延燒，導致屏東演藝廳近期部份節目取消及延期，3月份已有7檔節目延期，4月份則有3檔節目取消演出。其餘節目仍照常演出，節目異動與退票資訊可上屏東縣府文化處官網或臉書查詢。

根據文化部文化場館防疫因應原則，針對各藝文展演活動，即日起若參觀民眾有以下二種情況將無法入場：第一，須全程配戴口罩，未戴口罩者，將婉拒入場；第二，額溫超過攝氏37.5度以上，將建議就醫並婉拒入場。因上述規定無法入場的觀眾，可由場館人員協助辦理退票。此外，演出時需依工作人員指示採「梅花座」。

文化處表示，藝文場館多為室內空間，除由場館工作人員替民眾量體溫，並要求配戴口罩以及進場用酒精雙手，請民眾配合。至於環境場域除加強海毒，保持活動空間通風。