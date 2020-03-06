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高雄地下道填平通車綠酸韓國瑜收割 藍：市政是延續的

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會國民黨團總召曾俊傑批評酸高雄市長韓國瑜「收割」的綠營人士「很無聊」。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面
高雄市議會國民黨團總召曾俊傑批評酸高雄市長韓國瑜「收割」的綠營人士「很無聊」。圖／翻攝高雄市議會質詢畫面

高雄原中華路地下道填平工程高雄市政府以36天完成，高雄市長韓國瑜今主持填平工程主線道雙向先行開放通車典禮，罷韓團體和綠營人士批韓是「剪綵王」、「收割王」。高市議會國民黨團總召曾俊傑表示，工程在哪一任市長任內完工，本來就是當任市長去剪綵，綠營不要凡事政治化。國民黨市議員黃柏霖說，面對市政建設，大家都要把心胸放大，要看到高雄市的整體發展。

今天填平通車的中華地下道位在三民區，中華路是高雄市重要交通要道，高雄市區鐵路地下化之前，每天從中華路南來北往的汽機車很多，鐵路地下化後，韓國瑜團隊在36天完成填平工程，今天通車。

民進黨議員、高雄市政府前官員先後貼文批評那是前市府爭取的經費，酸韓國瑜「收割」前朝成果。

今天也參加通車典禮的曾俊傑說，以前市長也有很多是「前一任市長」爭取來的經費和規畫，後一任市長上來後工程完工、剪綵的，亞洲新灣區多項建設、衛武營藝術文化中心則是前總統馬英九時中央編預算支持，後來完工時剪綵的也不是馬英九。

曾俊傑說，市政建設是延續的，哪任市長任內完工，就由那任市長剪綵，這很平常，何況高雄市工務局以36天把中華地下道填平通車，展現市府的效率，可以肯定。

三民區選出的議員黃柏霖說，能在36天填平地下道通車，是好事，本來很多建設都是延續的，前一任爭取到經費，後一任執行工程、讓工程順利完工，這就是城市建設的脈動，大家要朝正面看，肚量大一點，要以高雄市的發展為優先。

國民黨高雄市議員黃柏霖認為市政是延續的，那一任市長任內完成工程，本來就是那一任市長主持完工典禮。圖／翻攝高雄市議會質詢畫
國民黨高雄市議員黃柏霖認為市政是延續的，那一任市長任內完成工程，本來就是那一任市長主持完工典禮。圖／翻攝高雄市議會質詢畫

高雄市 韓國瑜

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