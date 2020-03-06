台青蕉樂團這回不唱歌 寫書分享旗山職人風景

高雄台青蕉樂團多年來用音樂創作表達年輕人對旗山產業的人文關懷，近日出版《小鎮專門店》一書，改以文字書寫印章店、時裝店、戲院、棉被店、醬油店等日治時代延續至今的老產業，娓娓訴說27道影響旗山人甚深的職人風景。

5年前開始，台青蕉樂團與尊懷文教基金會志工投入旗山產業訪查，團隊成員記錄數十家旗山老店，最後集結成冊。書中紀錄老旗山「四大天王」，包含枝仔冰城、米粉亮、冬瓜春、芎蕉亭等四大傳統產業代表，以及曾經風光一時的米粉工廠與醬油工廠等夕陽產業。

《小鎮專門店》書寫產業變遷，也分享職人故事，比如堅持製造要讓顧客使用一輩子不壞的刀具打鐵師，背著巨大照相機陪客戶上玉山拍照的相館老闆，以及連100克重量都要斤斤計較，堅持不願量產的鋤頭師傅，這些人、這些事，全收集在書中。

台青蕉主唱「老王」說，旗山不是只有香蕉產業，很多產業與香蕉產生鏈結，半世紀之前，旗山鎮上有30家冰果室，現存6家歷史超過一甲子的老店，無論是糖廠車站轉角的清雅冰果室，還是很受遊客喜愛的常美冰店，旗山可說是全台最愛吃冰的小鎮。