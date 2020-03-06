快訊

伊朗一天增1234例新冠肺炎確診 考慮軍隊限制城市通行

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

台青蕉樂團這回不唱歌 寫書分享旗山職人風景

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
《小鎮專門店》紀錄旗山老產業。記者徐白櫻／攝影
《小鎮專門店》紀錄旗山老產業。記者徐白櫻／攝影

高雄台青蕉樂團多年來用音樂創作表達年輕人對旗山產業的人文關懷，近日出版《小鎮專門店》一書，改以文字書寫印章店、時裝店、戲院、棉被店、醬油店等日治時代延續至今的老產業，娓娓訴說27道影響旗山人甚深的職人風景。

5年前開始，台青蕉樂團與尊懷文教基金會志工投入旗山產業訪查，團隊成員記錄數十家旗山老店，最後集結成冊。書中紀錄老旗山「四大天王」，包含枝仔冰城、米粉亮、冬瓜春、芎蕉亭等四大傳統產業代表，以及曾經風光一時的米粉工廠與醬油工廠等夕陽產業。

《小鎮專門店》書寫產業變遷，也分享職人故事，比如堅持製造要讓顧客使用一輩子不壞的刀具打鐵師，背著巨大照相機陪客戶上玉山拍照的相館老闆，以及連100克重量都要斤斤計較，堅持不願量產的鋤頭師傅，這些人、這些事，全收集在書中。

台青蕉主唱「老王」說，旗山不是只有香蕉產業，很多產業與香蕉產生鏈結，半世紀之前，旗山鎮上有30家冰果室，現存6家歷史超過一甲子的老店，無論是糖廠車站轉角的清雅冰果室，還是很受遊客喜愛的常美冰店，旗山可說是全台最愛吃冰的小鎮。

樂團貝斯手王繼強說，老店創造旗山人的生活感，《小鎮專門店》提供旅遊地圖與路線建議，包含小鎮散策或鐵馬行程，如果沒有更多外來遊客參與，這些產業多半會因為後繼無人而消失，出書目的是希望老店可以留存下來。

台青蕉樂團不僅寫歌、唱歌，近日將訪談高雄旗山小鎮產業的內容集結出書，右起「老王」、郭合浣、王繼強。記者徐白櫻／攝影
台青蕉樂團不僅寫歌、唱歌，近日將訪談高雄旗山小鎮產業的內容集結出書，右起「老王」、郭合浣、王繼強。記者徐白櫻／攝影

樂團 香蕉

延伸閱讀

女警愈來愈多 高市兩分局贈花與巧克力慶祝婦女節

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

走出地震災損陰霾 旗山文化生活園區重新開放

不畏疫情旗山音樂節照辦 觀眾少近兩成

相關新聞

紅到丹麥的「恆春風巢」 縮小版在台電南展館發光

去年在屏東台灣燈會大獲好評、被遊客讚喻美如「夜明珠」的「恆春風巢」，今年2月跨海至丹麥哥本哈根燈籠節參展，由啤酒瓶組合、...

高雄地下道填平通車綠酸韓國瑜收割 藍：市政是延續的

高雄原中華路地下道填平工程高雄市政府以36天完成，高雄市長韓國瑜今主持填平工程主線道雙向先行開放通車典禮，罷韓團體和綠營...

國民黨主席明天補選 廖婉汝呼籲黨員出來投票

國民黨主席補選明天投票，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝呼籲黨員踴躍投票，盼今年能達到5成投票率。

減少防疫漏洞 澎湖縣府改裝小巴成立防疫專車

新冠肺炎疫情嚴峻，政府規範自南韓、義大利等疫區入境的居家檢疫者不得搭乘大眾運輸工具返回住家。考量部分鄉親返澎後沒有私人交...

佛心！景氣受影響 自助餐老闆推優惠價嘉惠鄉親

受疫情衝擊影響，外食族銳減，金門有家自助餐店的老闆洪育政特別推出優惠活動，除了每天都有不同的70元特價便當外，另外，每日...

還是要替公車行銷一下！ 高市印多國語公車資訊供索取

新冠肺炎疫情影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，高雄市交通局還是印製英文、印尼、越南等多語版公車主題圖誌，及英、日、韓版的捷...

金門設「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」幫勞工維護權益

受到新冠肺炎疫情影響，金門縣觀光旅遊業營運已受影響及衝擊，很多業者為維持營運，已採減少工時，甚至時有所聞，有人放起了無薪...

關懷弱勢 金門特產業者李志鴻慨捐500斤麵線行善

新冠肺炎重創各縣市經濟，也讓許多弱勢族群的關懷減少，金湖商家李志鴻今天致贈500斤麵線給金湖鎮的弱勢族群，李志鴻說，這波...

急重症不必趕百里路轉診 恆基醫院加護病房啟用

屏東恆春半島醫療資源再提升，繼部立恆春旅遊醫院、私立南門醫院有加護病房後，恆春基督教醫院歷經半年籌備，斥資千萬籌建綜合加...

屏東勝利星村徵選激烈 今日結果出爐未來將有多元選擇

屏東縣政府勝利星村創意生活園區，於去年12月釋出19戶招商徵選，今日結果出爐。從去年底釋出消息，共吸引百家業者申請，經書...

隔排、梅花座要怎麼落實？售票事先蓋座或人工引導散坐

面對疫情，文化部長鄭麗君要求藝文活動，在座位安排上，應全部採用「梅花座」、「隔排」，藉此保持適當距離。民眾好奇「梅花座」...

女警愈來愈多 高市兩分局贈花與巧克力慶祝婦女節

後天是3月8日國際婦女節，高雄市仁武、旗山警分局不約而同舉辦慶祝會，邀請女警與女員工參與活動，分送巧克力或鮮花表達慰勞心...

熱門新聞

桃園中正路明起施作捷運綠線連續壁 捷工局籲行人改道

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

高雄中華地下道主線道提早通車 綠批韓國瑜「收割王」

觀霧「霧社櫻王」開花了！ 未來3周進入最美花期

台中亞緻大飯店收攤？盧秀燕：經發局將深入了解

21年首次！為防疫新冠肺炎 宜蘭綠色博覽會今年停辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。