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減少防疫漏洞 澎湖縣府改裝小巴成立防疫專車

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
澎湖縣府決定改良小型巴士成立「防疫專車」。圖／澎湖縣府提供
澎湖縣府決定改良小型巴士成立「防疫專車」。圖／澎湖縣府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，政府規範自南韓、義大利等疫區入境的居家檢疫者不得搭乘大眾運輸工具返回住家。考量部分鄉親返澎後沒有私人交通工具或家人接送，澎湖縣府決定成立「防疫專車」，改良小型巴士運送無親友接送的居家檢疫者返家。

台北市推動防疫車隊，高市府也推出防疫小黃。澎湖縣府今日召開防疫會議，會中縣長賴峰偉也指示成立「防疫專車」，避免獨居、無親友照顧，甚至計程車拒載的檢疫者可能形成防疫漏洞。

澎湖縣府指出，「防疫專車」將由車船處改裝小型巴士，車內加裝壓克力板，間隔司機與居家檢疫者；只要居家檢疫者提出需求，車子能在短時間內抵達機場接送。

交通部3日宣布，大陸港澳、南韓、義大利及伊朗等疫區入境者要接受居家檢疫，除非自行駕車或親友接送，檢疫者不得自機場搭乘大眾運輸，違反者可處新台幣10萬到100萬元。

居家檢疫 義大利 澎湖 新冠肺炎

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