佛心！景氣受影響 自助餐老闆推優惠價嘉惠鄉親

受疫情衝擊影響，外食族銳減，金門有家自助餐店的老闆洪育政特別推出優惠活動，除了每天都有不同的70元特價便當外，另外，每日的12:30與晚間18:30後，所有的自助餐菜色都打8折，讓客人大喊，好有佛心，真的讓他們省很大。

位在金城鎮東門圓環的「呀米自助餐」最近每到用餐時間，就擠滿了排隊用餐的民眾，原來是老闆洪育政有感於受新冠肺炎疫情影響，金門百業蕭條，看到很多工人無工可做，學生縮衣節食，他想到回饋老顧客，跟老婆討論了一下決定推出優惠活動。

這項優惠活動從本月2日開始，靠著客人間的口耳相傳，很快就吸引不少學生、工人搶著來報到，就讀金大的江同學就說，金門的自助餐都好貴，有時隨便吃一餐，就要上百元，老闆的優惠價，打折下來不到80元就可以吃得很飽，讓他超有感的。

經常到店裡用餐的王小姐也說，她是從外地過來金門工作，在這邊沒有朋友，但每次來用餐，老闆娘都會很親切的跟她聊天、關懷她的情況，讓她有家的感覺，所以不管店家有沒打折，她都會來這邊用餐。

今年46歲的洪育政原在華碩大陸分公司任職，在蘇州打拚了20多年，4年前因為想家，所以帶著妻小毅然決然辭職回金門，因為愛煮也會煮，所以他在老婆的支持下開起自助餐店。

洪育政說，開業4年多以來，店裡的生意都很穩定，一天大概有3、400位客人，現在客流掉了快3成，看到有些人不敢消費，他興起憐憫之心，雖然被朋友虧說，「做辛酸的」，但洪育政認為，「賺多賺少是小，感覺最重要」。他說，這段時間不要想賺錢，只要能打平，希望大家一起撐下來，共體時艱。