還是要替公車行銷一下！ 高市印多國語公車資訊供索取

新冠肺炎疫情影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，高雄市交通局還是印製英文、印尼、越南等多語版公車主題圖誌，及英、日、韓版的捷運公車路網簡易摺頁，希望方便外籍人士搭公車，另有新版「公車路線導覽手冊」供本國民眾做為搭車參考。

交通局把多語版公車主題圖誌和捷運公車路網簡易摺頁放在高雄火車站、高鐵左營站、小港機場等旅客服務中心，以及青年旅宿、東南亞商店、加工出口區等地方供有需要的人拿取，16日起也可在高雄市政府交通局、市政府四維聯合服務中心、捷運美麗島站、捷運左營站等處索取。全部資訊都可以在交通局網站下載電子書。

交通局長鄭永祥表示，高雄市目前已提供「公車即時動態網頁」、「高雄iBus公車動態APP」與「站牌公車動態QR CODE」等服務，民眾只要透過手機、電腦查詢，都可以掌握公車路線資訊與即時公車到站時間。但部分長者不熟悉電腦網路或手機APP，所以今年特別製作新版公車路線導覽手冊，方便查詢使用。

鄭永祥說，來台新住民、日本和韓國觀光旅客增加，所以這次特別設計了英文、印尼、越南等多語版公車景點主題圖誌與英、日、韓版的捷運公車摺頁供各目標族群查閱。