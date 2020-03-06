金門設「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」幫勞工維護權益

受到新冠肺炎疫情影響，金門縣觀光旅遊業營運已受影響及衝擊，很多業者為維持營運，已採減少工時，甚至時有所聞，有人放起了無薪假，金門縣政府今天宣布設立「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」，針對各項勞工權益資訊與諮詢服務提供給失業或放無薪假勞工，期能給予勞工協助。

金門縣政府今天傍晚表示，縣長楊鎮浯為協助受疫情影響而失業或放無薪假勞工度過不景氣寒冬，特別請社會處設立「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」，櫃台設置於金門縣政府社會處，提供服務的時間為每週一至週五的上班時間（上午八時起至中午十二時、下午一時三十分起至五時三十分）。

縣社會處處長董燊也表示，勞工權益法令複雜，若無特別研究，往往無法主張攸關自身之權益，尤其現階段受疫情影響之勞工人數眾多，為維護其權益及協助失業者度過難關，特別設置「失業及無薪假勞工諮詢櫃台」，以親切的方式，提供最佳的服務，讓勞工朋友感受到縣府的關心，也可電洽082-318823#62537方先生協助。