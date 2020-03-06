金門鄉親慨贈百包麵線 助弱勢家庭

新冠肺炎疫情蔓延，金門百業蕭條，不少弱勢族群生活陷入困境。金門鄉親李志鴻今天慨贈100包麵線給金湖鎮低收入戶家庭，由鎮長陳文顧與金湖國小校長陳為信代表接受。

李志鴻表示，這個社會有許多弱勢族群及社會邊緣人，急需大家伸出愛心雙手扶持，捐出100包麵線共500斤供金湖鎮弱勢家庭食用，希望透過自己微薄的力量，喚起社會更多正向的力量，讓社會更祥和，也期盼透過大家的愛心幫助需要幫助的人。

陳文顧感謝李志鴻慷慨解囊，除請鎮公所里幹事將愛心麵線轉贈給低收入戶及弱勢民眾外，也呼籲社會大眾善心人士、企業團體，在行有餘力時，多協助社會弱勢，要讓更多弱勢族群被關注，讓更多人感受到民眾的溫暖與愛心。

李志鴻感謝陳為信和金湖鎮民代表會代表陳向鑫參與這次愛心義舉。陳文顧並說，近日天氣變化異常，早晚溫差大，叮嚀長輩隨時注意身體狀況，務必做好自身保暖工作。