關懷弱勢 金門特產業者李志鴻慨捐500斤麵線行善

新冠肺炎重創各縣市經濟，也讓許多弱勢族群的關懷減少，金湖商家李志鴻今天致贈500斤麵線給金湖鎮的弱勢族群，李志鴻說，這波疫情讓社會的底層與社會邊緣人都受到很大衝擊，所以他善盡棉薄之力，捐贈愛心麵線，期盼透過互助與合作，來化解社會上的仇恨，讓社會朝向正面發展。

金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻今天前往金湖鎮公所送愛，他特別指定要送給金湖鎮低收入戶以及金湖國小的弱勢家庭，由金湖鎮長陳文顧與金湖國小校長陳為信代表接受，在場見證的還有金湖鎮鎮民代表陳向鑫與金湖鎮秘書黃景俊。

李志鴻有感而發的說，疫情發生後，從搶口罩到假消息引發衛生紙之亂，社會瀰漫著仇恨對立，人與人之間相互的不信任，加深了忘了如何彼此相互扶持渡過新冠狀肺炎帶來的恐懼危機。隨著疫情的加溫持續擴大，諸多的行業也早已放起了無薪假，當我們一直關注在疫情的發展上，卻忽略了原有在社會底層生活的鄉親，應會是直接受影響的一環。

他也表示，社會上有許多弱勢族群及社會邊緣人，亟待關懷與援助，更需要大家伸出愛心的雙手扶持，希望透過自己微薄的力量，來喚起社會更多正向的力量，透過這個善心的啟發，讓整個社會更祥和，也期盼透過大家的愛心來幫助社會需要幫助的人。