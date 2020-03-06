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關懷弱勢 金門特產業者李志鴻慨捐500斤麵線行善

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金湖鎮公所收到愛心麵線，立刻請役男協助分配打包，送到需要幫助的家戶。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所收到愛心麵線，立刻請役男協助分配打包，送到需要幫助的家戶。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎重創各縣市經濟，也讓許多弱勢族群的關懷減少，金湖商家李志鴻今天致贈500斤麵線給金湖鎮的弱勢族群，李志鴻說，這波疫情讓社會的底層與社會邊緣人都受到很大衝擊，所以他善盡棉薄之力，捐贈愛心麵線，期盼透過互助與合作，來化解社會上的仇恨，讓社會朝向正面發展。

金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻今天前往金湖鎮公所送愛，他特別指定要送給金湖鎮低收入戶以及金湖國小的弱勢家庭，由金湖鎮長陳文顧與金湖國小校長陳為信代表接受，在場見證的還有金湖鎮鎮民代表陳向鑫與金湖鎮秘書黃景俊。

李志鴻有感而發的說，疫情發生後，從搶口罩到假消息引發衛生紙之亂，社會瀰漫著仇恨對立，人與人之間相互的不信任，加深了忘了如何彼此相互扶持渡過新冠狀肺炎帶來的恐懼危機。隨著疫情的加溫持續擴大，諸多的行業也早已放起了無薪假，當我們一直關注在疫情的發展上，卻忽略了原有在社會底層生活的鄉親，應會是直接受影響的一環。

他也表示，社會上有許多弱勢族群及社會邊緣人，亟待關懷與援助，更需要大家伸出愛心的雙手扶持，希望透過自己微薄的力量，來喚起社會更多正向的力量，透過這個善心的啟發，讓整個社會更祥和，也期盼透過大家的愛心來幫助社會需要幫助的人。

陳文顧特別感謝李志鴻的慷慨解囊，陳文顧說，將請各里幹事親自將愛心麵線轉贈給低收入戶及弱勢民眾外，也呼籲社會大眾善心人士、企業團體，在行有餘力之時，多協助社會弱勢，要讓更多弱勢族群被關注，讓更多人感受到民眾的溫暖與愛心。

金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻（右三）今天前往金湖鎮公所送愛心麵線，由金湖鎮長陳文顧（左三）與金湖國小校長陳為信（左二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻（右三）今天前往金湖鎮公所送愛心麵線，由金湖鎮長陳文顧（左三）與金湖國小校長陳為信（左二）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻（右二）今天前往金湖鎮公所送愛心麵線，金湖鎮長陳文顧（左二）與金湖國小校長陳為信（左一）致贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮的金海鷗特產行老闆李志鴻（右二）今天前往金湖鎮公所送愛心麵線，金湖鎮長陳文顧（左二）與金湖國小校長陳為信（左一）致贈感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

愛心 疫情 新冠肺炎

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