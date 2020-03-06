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急重症不必趕百里路轉診 恆基醫院加護病房啟用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東恆春基督教醫院斥資千萬籌建的綜合加護病房今天啟用，院長陳志成（右）發想邀恆春畫會長鄔坤宏等多位畫家彩繪病房天花板，臥床病患躺著就能看到美麗好風景。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院斥資千萬籌建的綜合加護病房今天啟用，院長陳志成（右）發想邀恆春畫會長鄔坤宏等多位畫家彩繪病房天花板，臥床病患躺著就能看到美麗好風景。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島醫療資源再提升，繼部立恆春旅遊醫院、私立南門醫院有加護病房後，恆春基督教醫院歷經半年籌備，斥資千萬籌建綜合加護病房，上月底通過衛生局審查今天啟用，院長陳志成發想邀畫家彩繪加護病房天花板，藉由心靈療癒力量助病患盡快復元；他說，腦出血、心肌梗塞仍需轉送大醫院外，其他急重症病患多可在加護病房就近獲得完善的醫療照護。

陳志成說，屏東縣恆春半島急重症患者，往往要遠赴100公里外較高層級的醫院就醫，往返路程經常耗費大半時間及精力，讓患者及家屬常感到心力交瘁，患者生命像是與時間賽跑，冒著極大風險，恆春半島現有恆春旅遊醫院和南門醫院都有加護病房，但民眾對設備和醫療團隊長期信心不足，即使醫療團隊評估沒有轉院的必要，家屬還是主動要求轉到大醫院。

他說，為喚回民眾信心，半年前規畫籌設綜合加護病房，插管呼吸器、生理監視器和過濾器等急救用醫療器材，都和醫學中心同等級，引進現代化硬體設備外並延攬專業醫護人員團隊，讓病患及家屬不需再舟車勞頓，能就近接受專業又安心的醫療照顧；目前正籌劃全責照護服務，讓住院病人在醫院接受全天候照顧，家屬不需再為病人留守照顧、聘請看護而煩心。

「喜樂心是良藥！」陳志成說，為讓加護病房不僅身體可以得到醫治，心靈更能得到撫慰，他將「藝術之美」導入病房醫療的一部分，請恆春畫會會長鄔坤宏邀劉鳳華、吳秋美、莊浩志等多位在地畫家，共同彩繪病房天花板，讓臥床患者睜開眼睛就見到美麗繽紛的風景畫作，心情喜悅會提升免疫力，對養病有幫助。

「對急重症的醫療信心，需要時間累積！」恆春吳姓鎮民說，恆春半島醫療資源和都會落差大，官民近年來不斷朝升級努力，恆基前年成為婦幼專責醫院後，孕婦在地生產的比例還是不高，更遑論急重症醫療，恆基設立醫學中心等級的加護病房，是在地人之福，但需要時間建立信心。

屏東恆春基督教醫院斥資千萬籌建的綜合加護病房今天啟用，院長陳志成（右）發想邀恆春畫會長鄔坤宏等多位畫家彩繪病房天花板，臥床病患躺著就能看到美麗好風景。記者潘欣中／攝影
屏東恆春基督教醫院斥資千萬籌建的綜合加護病房今天啟用，院長陳志成（右）發想邀恆春畫會長鄔坤宏等多位畫家彩繪病房天花板，臥床病患躺著就能看到美麗好風景。記者潘欣中／攝影

恆春 患者 屏東縣

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