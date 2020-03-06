屏東勝利星村徵選激烈 今日結果出爐未來將有多元選擇

屏東縣政府勝利星村創意生活園區，於去年12月釋出19戶招商徵選，今日結果出爐。從去年底釋出消息，共吸引百家業者申請，經書面資格審查後，僅有49件申請案件進入第二階段，歷經2個月的徵選程序，終於在今日公布19戶通過評選的業者，加上勝利星村原有的店家，未來共有45間品牌，將替勝利星村增添多元文創與生活產業特色。

去年12月釋出的19棟歷史建築，陸續收到來自高雄與台中業者所提出申請計畫，經書面資格審查，從百餘件申請中塞選出49件進入第二階段審查。透過多位學界與業界專家所組成評審委員，經過7場評選會議後，依各標的物選出最適進駐者。

此外，勝利星村目前是全台密度最高的獨立書店群，包括這次徵選仍有其他書店進駐，盼未來能打造屏東獨立書店聚落；此外，未來還有藝術表演團體，將於園區內定期演出，培養藝文產業的軟實力。

文化處表示，其中有一間眷舍就有高達17家業者投件，由此可知許多在地業者看好勝利星村未來的發展，並延續原先成功的經驗期望能共創雙贏，也希望原有的26戶再加上這次19戶店家，能讓到訪民眾在勝利星村有更多元化的選擇。