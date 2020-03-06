隔排、梅花座要怎麼落實？售票事先蓋座或人工引導散坐

面對疫情，文化部長鄭麗君要求藝文活動，在座位安排上，應全部採用「梅花座」、「隔排」，藉此保持適當距離。民眾好奇「梅花座」票要怎麼買？高雄市文化局表示，售票機制可以用事先「蓋位」的方式售票，這樣民眾就不會買到蓋住的位子；至於已經售票的演出，只好靠「人工」，由現場工作人員引導坐疏散一些，但也無法強制。

鄭麗君要求藝文團體演出，要採用梅花座、隔排，加強防疫。藝文界人士無奈的說，應該沒問題啦，因為現在票房都很差，要安排大梅花、隔幾排都行。但是如果遇到真的票房好的演出，請問要怎麼排梅花座？

高雄市文化局表示，自辦的藝文演出座位安排比較彈性，在開放售票時就直接把一些位子「蓋」起來，民眾在購票時就不會買到這些位子，但就是票房會下降，因為1000個位子，可能就要蓋500個位子起來了。

文化局說，如果是已售出票的演出，因為都是觀眾自行選位，難免集中。在演出入座時，會請工作人員與觀眾協調，儘量坐的散開些，距離一公尺以上。不過遇到有觀眾認為，他就是特別選這個位子、這個角度，不希望花錢買的權益受影響，工作人員也無法強迫。