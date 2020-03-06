因應防疫 高市文化局春藝節兩檔節目取消並退費

因應防疫，高雄市文化局今天宣布春天藝術節4月「以浪漫為名」等兩檔節目取消演出並全額退費。衛武營國家藝術文化中心也加強場館清潔消毒工作，並強化防疫措施。

高雄市文化局表示，因應疫情，文化局及高雄市愛樂文化藝術基金會共同宣布，高雄春天藝術節4月「以浪漫為名」、「寶島搜神記」等兩檔節目取消演出，並全額退費。

春天藝術節繼3月草地音樂會延期、「楚歌別姬」音樂會取消後，高雄市文化局評估近日國內外疫情尚未趨緩，因此4月3日由高雄市交響樂團與日本小提琴家諏訪內晶子（Akiko Suwanai）及德籍指揮名家克勞斯‧彼得‧弗洛（Claus Peter Flor）共同演出的「以浪漫為名」音樂會及4月18日「寶島搜神記」親子音樂會取消。

高雄市文化局表示，春天藝術節雖有部分廳堂的節目取消或延期，但3月間的「舞筵自然」環境舞蹈系列因屬戶外小型演出，考量觀眾動距可自行調整，如期舉行，現場工作人員會自主執行量體溫、戴口罩、清潔消毒等工作，歡迎觀眾前往觀賞及自主戴口罩。5月節目則視疫情發展後續決定是否如期演出。

高雄市文化廳堂場館大多是室內人潮聚集的密閉空間，屬於高風險場域，文化局要求所屬各場館及園區自2月起提前部署，全面進行服務人員及觀眾量體溫、戴口罩、定期清潔消毒等防疫工作。

至於澳籍音樂家確診武漢肺炎，因日前曾經來台演出，國家音樂廳節目取消及相關空間消毒，引發關注。衛武營國家藝術文化中心今天也加強進行場館消毒清潔工作。

衛武營國家藝術文化中心場館工作人員於值勤前需量測額溫，值勤時全程戴口罩。各廳院節目演出前，觀眾進場均需測量額溫和使用酒精消毒雙手，並建議戴口罩。