艾多美捐高雄市教育局1萬6千兒童口罩 配送各校園防疫

艾多美公司今天捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，保護學生健康，由高雄市教育局長吳榕峯代表接受，將分發至各校園委善利用。

吳榕峯表示，感謝艾多美公司，在防疫期間校園學童必須到校上課，能慨捐1萬6000個兒童口罩助校園防疫，幫助家庭減少為孩子準備口罩的不便。教育局也立即將這批口罩，全數配送到各校園，讓校園多一份保護、多一份安全。