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艾多美捐高雄市教育局1萬6千兒童口罩 配送各校園防疫

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
艾多美公司董事長具多謨（右）捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，由高雄市教育局長吳榕峯（左）代表接受。記者徐如宜／攝影
艾多美公司董事長具多謨（右）捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，由高雄市教育局長吳榕峯（左）代表接受。記者徐如宜／攝影

艾多美公司今天捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，保護學生健康，由高雄市教育局長吳榕峯代表接受，將分發至各校園委善利用。

吳榕峯表示，感謝艾多美公司，在防疫期間校園學童必須到校上課，能慨捐1萬6000個兒童口罩助校園防疫，幫助家庭減少為孩子準備口罩的不便。教育局也立即將這批口罩，全數配送到各校園，讓校園多一份保護、多一份安全。

艾多美公司韓籍董事長具多謨表示，校園已開學，得知不少家長為了購買兒童口罩不易焦急，艾多美在13個國家地區有法人，但仍以先照顧台灣國人第一，未來有能力再陸續幫助其他地區。公司秉持關懷做公益，立即捐出兒童口罩，希望與大家共同抗疫，讓更多學童保護身體健康，也呼籲更多社會企業一起關心校園防疫。

艾多美公司董事長具多謨（左二）捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，由高雄市教育局長吳榕峯（左一）代表接受。記者徐如宜／攝影
艾多美公司董事長具多謨（左二）捐出1萬6000個兒童口罩，協助高雄市校園防疫，由高雄市教育局長吳榕峯（左一）代表接受。記者徐如宜／攝影

口罩 教育局 高雄市

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