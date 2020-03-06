因應新冠肺炎疫情 澎湖廢棄營區等預作整備
為因應新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣政府在超前部署下，縣內裁撤的校舍或廢棄營區及閒置房舍等都評估做為預作整備。
澎湖縣長賴峰偉表示，新冠肺炎疫情自去年底爆發以來，持續延燒，目前全球有84個國家受波及，9萬5000多人確診，3285人死亡，病毒比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更危險。
賴峰偉說，澎湖在新冠肺炎疫情爆發後，澎湖流行疫情指揮中心的各個防疫單位採超前部署與合作，目前仍是「零確診」，但新冠肺炎防不勝防，防疫工作只有防堵與減災來併行整備。
賴峰偉表示，澎湖的三總澎湖分院是衛福部指定的流行病疫情收治醫院，目前院區只有6間負壓隔離病房和20間一般單人隔離病房，恐難因應大規模的隔離。
澎湖縣流行疫情指揮中心為因應新冠肺炎疫情，將針對裁撤後的校舍、廢棄營區或閒置機關房舍預作整備，以守護民眾的健康。
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