張正傑衛武營音樂會延期 7日晚臉書直播短演奏饗樂迷

原訂3月7日晚上7點半在衛武營表演廳舉辦的張正傑大提琴獨奏會《貝多芬的脾氣 舒伯特的眼鏡》，票房已經完售。張正傑今天表示，因為受到疫情影響，與其讓觀眾因為緊張而無法好好欣賞音樂，不如忍痛延期到5月2日；但是為了不跟樂迷失約，他與鋼琴家廖培鈞，將在3月7日晚上同一時間，在「大提琴家張正傑FB」做簡短的直播演奏。

為了明天衛武營的獨奏會演出，張正傑今天已經在高雄做準備。他表示，剛與朋友復健科醫師蔡昌學、心理醫師林耕新、科技公司柯董事長討論後，決定此時此刻要為樂迷著想，更要為台灣想，所以決定將明天3月7日的衛武營音樂會，延到5月2日。

張正傑說，下這個決定很困難，我個人其實是很想演出的，拉琴的手感從來沒有像現在這麼好過，可以掌握許多想要表現的音樂與技巧。他為了這次演出，連在柏林錄音時，都跟柏林愛樂的首席借琴來保持練習，就是要將自己維持在最好的狀況，尤其是這次演出的是高難度的舒伯特Arpeggioni奏鳴曲，所以他真的不想延期。

但澳籍音樂家染疫讓國家音樂廳停館消毒的狀況，讓張正傑思考，怎樣才是對大家最好的？他想，聽音樂會應該是沉澱的心情來享受音樂，雖說大家都會戴著口罩來聽，但心理壓力應該也是很大的。如果隔壁的人稍微小咳一下，是否就會緊張而無法好好欣賞音樂呢？ 而且這場票已經售罄，也不可能如文化部講的安排「梅花座」。所以他只得忍痛延期到5月2日。

張正傑表示，為了不跟樂迷失約，他與鋼琴家廖培鈞，將於原本音樂會的3月7日晚上7點半同一時間，在【大提琴家張正傑FB】做簡短的直播演奏，他會選幾個段落，跟大家分享。