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鳳山圳遭偷排廢水 高市府陸空蒐證鎖定業者

中央社 / 高雄6日電

高雄市政府環保局今天表示，位於鳳山溪支流鳳山圳的某家食品加工製造廠涉嫌違法排放廢水，稽查人員已透過陸、空蒐證與現場採樣，待水質檢測報告結果出爐將依廢清法裁處。

高雄市環保局環境稽查科接獲民眾陳情，指鳳山圳有發現水污染情事。環保局立即調派稽查人員沿鳳山圳巡查，果然發現河道水色異常，再往上游巡查時發現有非法排放管線。

稽查人員沿線尋找排放源頭，但因現場無法確認排放位置，隨即啟動陸、空連線稽查，派出空拍機飛航確認排放點，發現食品廠非法排放管線懸空於距地約一樓高的垂直河堤後。

稽查人員再沿著河堤行走至排放廢水的排放口採集水樣，也持續透過空拍機，從空中俯拍河道遭污染情形及錄影蒐證。

高雄市環保局環境稽查科指出，業者的製程廢水與清洗機具所產生的廢水未經處理即直接排放至鳳山圳，導致水質遭污染呈乳白色。

環境稽查科表示，這些未經處理的高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後，容易導致水質變黑變臭，造成河川水質惡化。

稽查人員於現場採集水樣一組送驗，待水質檢測報告結果出爐後，將依廢棄物清理法裁處。

環境稽查科指出，環保局已將鳳山溪中上游劃定為水污染管制區，預定4月1日上路，未來只要有污染水體行為，不論是個人或工廠均可依水污法開罰，罰則最重可達新台幣300萬元，列管事業單位則最高可罰2000萬元。

水質 空拍機 高雄市

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