高雄春藝取消兩檔節目 民間主辦展演入場觀眾要留個資

高雄市政府文化局及高雄市愛樂文化藝術基金會今天宣布，高雄春天藝術節4月份《以浪漫為名》、《寶島搜神記》，分別在衛武營及大東文化藝術中心的兩檔節目取消，演出並全額退費。至於民間單位在廳堂的展演活動，若要舉辦，則請觀眾留下姓名、座位及聯絡方式。

文化局表示，春天藝術節繼3月草地音樂會延期、《楚歌別姬》音樂會取消之後，評估近日國內外疫情尚未趨緩，所以4月3日在衛武營的《以浪漫為名》音樂會，及4月18日在大東文化藝術中心《寶島搜神記》親子音樂繪，決定取消辦理。《以浪漫為名》音樂會因由高雄市交響樂團與日本小提琴家諏訪內晶子Akiko Suwanai，及德籍指揮名家克勞斯•彼得•弗洛Claus Peter Flor共同演出。因為日籍音樂家若來台還要居家檢疫14天，德籍指揮家來台可能也不順利，所以取消演出。

文化局說明，春天藝術節雖有部分廳堂節目取消或延期，但3月間的《舞筵自然》環境舞蹈系列因屬戶外小型演出，考量觀眾動距可自行調整，所以如期舉行，現場工作人員會自主執行量體溫、戴口罩、清潔消毒，請觀眾前往觀賞及自主戴口罩。5月的節目則視疫情發展後續決定是否如期演出。

有鑑於文化廳堂場館大多是室內人潮聚集的密閉空間，屬於高風險場域，為加強防疫並避免群聚感染風險，文化局所屬各場館及園區從2月起，就提前部署全面進行服務人員及觀眾的量體溫、戴口罩、場館定期消毐等防疫工作，近期更將加強場館消毒清潔等工作。