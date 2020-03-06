議會開議前向市民報告問政成績 時力林于凱坦然受監督

高雄市議會4月17日才開議，時代力量高雄市議員林于凱利用目前這段期間整理去年下半年的問政事項，呈現對交通、環境、動保、消防、教育、經濟等方面的關心情形，包括設「行人庇護島」、檢討不當的機車待轉區後市府取消至少41個路口的機車強制兩段式左轉。

林于凱表示，他為保障行人和機車族路權。去年要求交通局、工務局舉辦公聽會，檢討道路規畫，促使市府在民族與中正路口、民權與三多口、民權與四維路口、民權與民生路口等4大路口加設「行人庇護島」，讓行人穿越道上的民眾得到較多安全保障。

他說，去年處理相關陳情超過130件，具體改善交通動線和安全，並且在交通局盤點後，已取消至少41個路口的機車強制兩段式左轉、13個路段內側禁行機車，避免機車族在狹窄、蜿蜒突出處待轉，不讓「待轉區變成待「撞」區。

環境方面，他表示持續追蹤中鋼轉爐石棄置於旗山農地一案，要求環保局拿出該罰就罰的態度，不讓清運業者以拖待變。

對於里民服務，林于凱說，在三民區寶玉里、鼎泰里、本上里長的協助下，要求養工處更新春陽公園、河堤公園、陽明公園內龜裂翹起的內軟鋪墊， 讓附近居民有更安全的休憩空間。

去年9月，高雄市公民監督公僕聯盟將林于凱列為「問政優質議員」，林于凱表示將虛心、持續專業問政，也接受廣大市民與公民團體對他嚴格監督。