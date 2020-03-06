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愛樹人批移上百株木棉 養工處：80%樹株染病且數百陳情

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄愛樹人批高雄市政府移除楠梓德民路木棉樹。圖／翻攝高雄愛樹人臉書
高雄愛樹人批高雄市政府移除楠梓德民路木棉樹。圖／翻攝高雄愛樹人臉書

「高雄愛樹人」團長莊傑任今天在臉書批評高雄市工務局養護工程處把楠梓區德民路成排的木棉樹連根移除，是便宜行事，不是明智的做法。高雄市政府工務局養護工程處副處長王妙珍表示，德民路上的木棉樹80%得流膠病，從104年到108年有315件當地居民陳情要求把樹移除，並有多位議員在議會反映民意，養工處今年決定分兩梯次移樹，改種其他樹種。

莊傑任說，德民路的木棉花最近正在開花，養工處選在此時移除木棉樹，是只為管理方便、便宜行事；木棉花開花之後會有花朵掉落，累積數量如果過多的時候會導致路面比較滑，這時只要強化路面打掃即可解決問題；棉絮問題，以前高雄市府是用用長柄鐮刀摘果的方式摘除，如今的做法應該是為了節省經費，乾脆就把樹給弄掉，實在不是明智的做法。

王妙珍表示，向市府陳情要求移除木棉樹的市民不少，從104年到108年就有315件，在此之前更多，當中不少是機車騎士，因為木棉花掉落地面，機車騎過去，一不小心易被滑倒；另外就是木棉的棉絮，市府接到不少民眾反映對棉絮過敏，因此移除木棉連議員也在議會質詢過。

王妙珍表示，德民路的木棉樹還有更大的問題，是80%感染流膠病，樹株上會長樹瘤，花開得愈來愈不好，民眾可以和公園的裡未染病的木棉樹比較，德民路木棉花開得並不好。

高雄市移除木棉樹不是從德民路開始，省台一線、高楠公路、民族路上的木棉樹已經移除，改種黃連木等樹木，德民路的215棵木棉移除後，將改種紅花鐵刀木。

木棉樹 高雄市 機車騎士

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