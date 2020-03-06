陸空同步蒐證 高雄市環保局查獲鳳山溪食品加工業偷排

高雄市環保局接獲民眾陳情鳳山圳有水汙染，稽查人員今天在鳳山溪支流鳳山圳巡查時，發現河道水色異常，往上游巡查發現有非法排放管線，並透過空拍機空拍溯源掌握確切排放位置，查獲一家食品業者違法排放廢水。現場立即採集水樣一組送驗，俟水質檢測報告結果將依廢清法第28條規定進行裁處。

環保局環境稽查科長林燦銘表示，這家食品加工製造廠的製程廢水與清洗機具所產生的廢水，未經處理就直接排放至鳳山圳，導致水質遭汙染呈乳白色。稽查人員沿線尋找排放源頭，因現場無法確認排放位置，立即啟動空拍機飛航確認排放點位，發現該廠非法排放管線懸空於距地數公尺高的垂直河堤，稽查人員立即沿著河堤行走至排放廢水的排放口採集水樣，並持續透過空拍機，從空中俯拍河道遭汙染情形及進行錄影蒐證。

林燦銘表示，這家食品加工廠未經處理的高濃度廢水夾帶大量有機物，排入河川水體經細菌分解後容易導致水質變黑變臭，使河川水質惡化，嚴重影響鳳山圳水質，後續將依廢清法告發裁處。

為遏止事業工廠廢水非法排入鳳山溪，環保局已將鳳山溪中上游劃定為水汙染管制區，今年4月1日上路，未來只要有汙染水體行為，不論是個人或工廠，均可依水汙法開罰，罰則最重可達300萬元，列管事業單位最高可罰2000萬元。