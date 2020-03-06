高雄中華地下道主線道提早通車 綠批韓國瑜「收割王」
高雄市區鐵路地下化，連貫高雄市建國路與九如路的「中華地下道」2月1日展開填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天主持填平工程主線道雙向先行開放通車，改善南北向壅塞的交通。罷韓團體諷韓是「收割王」，指填平工程是前朝所爭取，工務局長吳明昌回應，工程是延續性的，沒有什麼前朝，應以全民利益為優先考慮。
施工期間原本要行駛中華地下道的汽、機車，多改走博愛路、自立路、同盟路。為了有效縮短工期、解決現況地下水位較高及不影響工程品質下，工務局與施工團隊研議，決定以控制性低強度回填材料取代傳統土方回填，有效解決工區地下水位較高及大幅縮短工期，並減少大型機具震動、噪音、空汙等問題。
今天中華地下道填平工程先行開放主線雙向通車，包括1快車道和1混合車道。韓國瑜表示，市府團隊施工指標是把品質放在第一，不延宕完工，同仁與施工團隊日以繼夜，工程順利進行。有48年歷史的中華路地下道，承載了高雄人許多美好的回憶，第一天施工時開直播，收看者超過50萬人，關心這項填平工程。
「我們關在這裡48年了！」位於中華地下道旁的榮泉彈珠汽水老闆娘陳滿卿說，謝謝市長，居民每天監督著中華地下道填平工程，現在有了新的面貌，大家都非常高興。
罷韓團體批韓國瑜是「剪綵王」、「收割王」，指中華地下道填平通車是行政院「高雄鐵路地下化園道開闢工程、中的立體設施拆除與地下道填平補助，加上青海橋、自立橋、大順橋、自強陸橋、維新橋、青年鋼便橋，因為中央經費在107年已經爭取到，因此前朝設計發包都完成了。鐵路地下化15.7公里的綠園道工程，至今進度不到10%，唯一完成的美術館段，也是前朝設計發包執行的。
工務局長吳明昌表示，沒有進度落後這回事，且進度還超前。至於罷韓團體說韓是「割稻王」之事，工程是延續性的，沒有什麼前朝之說，應以全民利益為優先考慮。如果硬要這樣講，前朝的規畫整個工期是要130幾天，中華地下道整個工程才能完成，市府團隊經過檢討，36天就可以通車了。工程也不必去計較策略、前朝，那鐵路地下化從國民黨時代、經過民進黨時代，現在又是國民黨市政府在繼續施作，所有的考量都應該以市民利益為優先。
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