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高雄中華地下道主線道提早通車 綠批韓國瑜「收割王」

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市中華地下道已填平，平面主線道今天提早通車。記者徐如宜／攝影
高雄市中華地下道已填平，平面主線道今天提早通車。記者徐如宜／攝影

高雄市鐵路地下化，連貫高雄市建國路與九如路的「中華地下道」2月1日展開填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天主持填平工程主線道雙向先行開放通車，改善南北向壅塞的交通。罷韓團體諷韓是「收割王」，指填平工程是前朝所爭取，工務局長吳明昌回應，工程是延續性的，沒有什麼前朝，應以全民利益為優先考慮。

施工期間原本要行駛中華地下道的汽、機車，多改走博愛路、自立路、同盟路。為了有效縮短工期、解決現況地下水位較高及不影響工程品質下，工務局與施工團隊研議，決定以控制性低強度回填材料取代傳統土方回填，有效解決工區地下水位較高及大幅縮短工期，並減少大型機具震動、噪音、空汙等問題。

今天中華地下道填平工程先行開放主線雙向通車，包括1快車道和1混合車道。韓國瑜表示，市府團隊施工指標是把品質放在第一，不延宕完工，同仁與施工團隊日以繼夜，工程順利進行。有48年歷史的中華路地下道，承載了高雄人許多美好的回憶，第一天施工時開直播，收看者超過50萬人，關心這項填平工程。

「我們關在這裡48年了！」位於中華地下道旁的榮泉彈珠汽水老闆娘陳滿卿說，謝謝市長，居民每天監督著中華地下道填平工程，現在有了新的面貌，大家都非常高興。

罷韓團體批韓國瑜是「剪綵王」、「收割王」，指中華地下道填平通車是行政院「高雄鐵路地下化園道開闢工程、中的立體設施拆除與地下道填平補助，加上青海橋、自立橋、大順橋、自強陸橋、維新橋、青年鋼便橋，因為中央經費在107年已經爭取到，因此前朝設計發包都完成了。鐵路地下化15.7公里的綠園道工程，至今進度不到10%，唯一完成的美術館段，也是前朝設計發包執行的。

工務局長吳明昌表示，沒有進度落後這回事，且進度還超前。至於罷韓團體說韓是「割稻王」之事，工程是延續性的，沒有什麼前朝之說，應以全民利益為優先考慮。如果硬要這樣講，前朝的規畫整個工期是要130幾天，中華地下道整個工程才能完成，市府團隊經過檢討，36天就可以通車了。工程也不必去計較策略、前朝，那鐵路地下化從國民黨時代、經過民進黨時代，現在又是國民黨市政府在繼續施作，所有的考量都應該以市民利益為優先。

高雄市長韓國瑜出席中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜出席中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市中華地下道已填平，平面主線道今天提早通車。記者徐如宜／攝影
高雄市中華地下道已填平，平面主線道今天提早通車。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜與地方人士參加中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜與地方人士參加中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜與地方人士參加中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜與地方人士參加中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜主持中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影
高雄市長韓國瑜主持中華地下道填平拆除作業後的主線道雙向通車典禮。記者徐如宜／攝影

韓國瑜 鐵路地下化 高雄市

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