全中運如何在防疫之下進行？潘孟安：今天會決定

澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內大型活動如何因應，再度引起討論，針對四月將在屏東登場的全國中等學校運動會，屏東縣長潘孟安今天表示，體育署今天會與縣府討論，賽程可能如期舉行，但相關活動如果因防疫取消，縣府會全力配合。

全中運預計4月18日起在屏東縣舉行，預計有16000多名選手及隊職員聚集屏東，潘孟安説，縣府原已做了萬全準備，甚至有多場演唱會及應援活動，如今看來，疫情並未降溫，相關活動是否取消，今天會有最後討論。

他說，全中運成績涉及學生升學，賽程可能採不開放觀眾進場的方式進行，但會再加強網路直播，如何因應，今天會拍板。