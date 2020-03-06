全中運如何在防疫之下進行？潘孟安：今天會決定
澳洲音樂家確診新冠肺炎，國內大型活動如何因應，再度引起討論，針對四月將在屏東登場的全國中等學校運動會，屏東縣長潘孟安今天表示，體育署今天會與縣府討論，賽程可能如期舉行，但相關活動如果因防疫取消，縣府會全力配合。
全中運預計4月18日起在屏東縣舉行，預計有16000多名選手及隊職員聚集屏東，潘孟安説，縣府原已做了萬全準備，甚至有多場演唱會及應援活動，如今看來，疫情並未降溫，相關活動是否取消，今天會有最後討論。
他說，全中運成績涉及學生升學，賽程可能採不開放觀眾進場的方式進行，但會再加強網路直播，如何因應，今天會拍板。
屏東縣今天同時舉行全縣校長行政會議，這是第一次採視訊進行，205位校長在16個視訊點視訊，避免大型聚會，以網路代替馬路，縣府估算光今天就節省了上萬公里。
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