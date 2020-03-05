撐過SARS和氣爆但不敵新冠疫情 37年渝香園3月底停業
高雄市前鎮區經營37年的渝香園餐廳這個月底將結束營業，渝香園的臉書小編貼文表示，渝香園走過最艱難的SARS，走過高雄人的痛─高雄氣爆，但這次真的要在3月底跟大家說聲再見了！也許是因為是大環境的關係，也許是因為新冠肺炎疫情的關聯，更也許是老闆娘辛苦了一輩子，也該是放下一切去好好度假的時候了。
渝香園位在高雄市一心路、 凱旋路口，是許多「老高雄人」的回憶。店家說他們走過了台灣的巔峰期，見證了「台灣錢淹腳目」的奇蹟，也走過了經濟的大蕭條、門可羅雀的窘況，但都咬牙撐過去了；這一次真的要跟大家說再見了。
「希望未來的日子裡，大家會想念我們的味道，會想念那個服務永遠跟不上時代的我們，會想念菜色非常棒、價格非常親民的我們！」店家在臉書貼出黑白照片，店內高朋滿座，照片上印上「謝謝大家30年的照顧．渝香園 下台一鞠躬」。
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