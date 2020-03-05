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全力衝刺罷韓造冊 光復高雄總部暫停營運

中央社 / 高雄5日電

公民團體推動罷免高雄市長韓國瑜連署預計3月9日送交40萬份第2階段連署書，為了全力衝刺造冊作業，光復高雄總部預計6日到8日暫停營業，請民眾不要白跑撲空了。

光復高雄總部今天在「Wecare高雄」臉書貼文光復高雄總部6日到8日暫停業運訊息，並請民眾繼續罷韓、連署作業不停擺。

罷韓法定提案領銜人陳冠榮總指出，9日將送交40萬份罷免連署書到選委會；由於數量龐大綜整工作繁瑣，除了正本40萬份，還要併送付印40萬份副本，因應作業需求，總部人員將全力衝刺造冊，請民眾見諒。

「Wecare高雄」發起人尹立接受媒體聯訪，除了提醒民眾連署罷韓持續進行也呼籲選委會勿再有違反行政中立或行政干擾的動作和言論，公民團體要求有一個公平公正的罷免投票

罷韓公民團體預計3月9日送交第2階段罷免連署書，依照選罷法規定，罷免第2階段要在40天內完成查核罷免案成立，中選會公告罷免2階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票。

公民團體預估罷免投票可能時間是6月20日到6月27日之間，盼7月迎接全新的高雄。

高雄市公民數約228萬，依據選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署，第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上（約需逾58萬票）。

罷免 公民團體 投票

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