快訊

日本「推遲」習近平4月訪問：中日防疫的外交謀算？

新冠肺炎增2確診！案39接觸者及菲國境外移入 累計44例

金門縣大數據平台正式上線 標榜施政成績更有感

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，府內外機關首長及縣議員等都出席參與，見證縣府邁向大數據應用的時代。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，府內外機關首長及縣議員等都出席參與，見證縣府邁向大數據應用的時代。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府與台灣微軟公司共同開發「金門縣大數據平台」，未來透過大數據平台，可將縣府與各單位業務推動時累積的資料彙整並加以運算，發現隱藏在資料背後的資訊，金門縣長楊鎮浯表示，期盼透過此平台，讓縣政在有效的時間內提出正確的方案，讓數據引領金門繼續前進。

金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，包含楊鎮浯、副縣長黃怡凱及秘書長陳朝金等府內外機關首長及縣議員等都出席參與，見證縣府邁向大數據應用的時代。

在發佈會上可以看到包含民政處、行政處、警察局、消防局、環保局、衛生局與車船處等7局處，共13項業務主題，導入大數據應用分析，縣警察局局長張國雄會中分享，透過分析近2年的刑案數據，發現在春、夏季毒品案類有明顯增加，判斷應為地區觀光季節往來人口眾多所致，不法份子趁隙夾帶毒品來金，鑑此，將研擬結合航警、港警等防毒監控，強化毒品問題通報網，讓辦案更有效率。

環保局局長楊建立提到，長期以來公害陳情件類別發現以空氣污染、廢棄物及環境衛生為主，陳情案污染類別具地域性，經由污染類別及地區別陳情案之交叉分析，也瞭解公害陳情行為分布，這些都可作為日後採取適當措施的參考。

車船處處長李文堆說，透過分析，目前縣車船營運的狀況，以108年每月平均8萬人次搭乘的浯江渡輪來說，可發現烈嶼居民佔搭乘人次65%，大金門居民約佔20%，外縣市觀光客則佔3.6%，這些乘客身份的輪廓除可做為船舶營運的參考外，也可作為未來烈嶼發展觀光推動方向的依據。

活動中，楊鎮浯也親自操作平台進行體驗，感受平台將資料分析後所帶來的多元性與豐富性，從現場的操作上可以直覺地看到「1999服務熱線受理案件分析」、「消防案件類別分析」及「食品抽驗分析」等在不同層面應用，而視覺化的互動式圖表，也讓人一眼就能快速掌握業務推動的全局資訊。

楊鎮浯指出，下一階段會導入更多開放資料在平台中，並提供給民眾進行檢閱，讓縣府資訊能夠更透明、拉近政府於民眾的距離，鄉親們也能更及時的了解縣政運作情形，也同時落實政府資訊的公開。

金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，金門縣長楊鎮浯相當重視，全程參與。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，金門縣長楊鎮浯相當重視，全程參與。記者蔡家蓁／攝影

金門 楊鎮浯 毒品

延伸閱讀

唐振瑜擬拍金門爭烽人生 楊鎮浯盼為島嶼留紀錄

金門擬推振興券 刺激消費兼顧產業升級

小三通暫停重挫觀光 金門縣府考慮推消費券振興方案

入境金門量測體溫上路首日 楊鎮浯：阻絕疫情於境外

相關新聞

27人分校改建投3050萬 潘孟安：保障偏鄉生受教權

屏東縣政府斥資3050萬元改建加祿國小枋山分校，今天舉辦新校舍啟用典禮，縣長潘孟安、地方人士及學生家長與分校師生一起「歡...

紅到丹麥的「恆春風巢」 縮小版在台電南展館發光

去年在屏東台灣燈會大獲好評、被遊客讚喻美如「夜明珠」的「恆春風巢」，今年2月跨海至丹麥哥本哈根燈籠節參展，由啤酒瓶組合、...

高雄燈會滿意度95% 高市觀光局：未來會越來越好

高雄市觀光局今天公布「2020高雄燈會藝術節」的「遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」問卷調查結果，顯示在整體滿意度...

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

台灣獼猴屬於保育類動物，在高雄壽山和柴山一帶民眾隨處都可看到牠們的蹤跡，但經過這些地方時身上的食物千萬要收好，以免被猴子搶奪走。近日，有foodpanda的外送員發文分享，表示昨日送珍奶到中山大學位在柴山的宿舍時，因為不知道客人在哪，便放下珍奶打電話，沒想到猴子就趁機將珍奶叼走了，而貼文一出後，許多網友紛紛表示猴子真的會搶來喝，並分享猴子偷喝珍奶的照片。

森林大火頻傳 屏東林管處重賞舉報者最高100萬

進入掃墓季後林地火災頻傳，林務局屏東林管處指出，3月2日高市桃源國有林班地發生森林大火，同時內門林地也出現火災，一日兩火...

影／迎接鹿茸季到來 鹿農放音樂全心呵護

台灣水鹿畜牧場即將進入採茸季，各地畜牧場主人細心呵護，甚至放音樂陪伴，準備迎接一年一次的鹿茸產季。高市府農業局表示，全市...

體驗屏東黑金魅力 299元跟著可可去旅行

可可產業近年在屏東縣開花結果，縣政府今推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，同時規畫3條旅遊路線，希...

憂砍樹拓路再起 金門居民促縣府加速推動工程

金門縣環島北路拓寬工程，近年來因為砍樹爭議，引起網路上一片撻伐，後來金大到頂堡路段的拓寬工程因而「喊卡」，盤山村長翁品洋...

速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

「2020國際自由車環台公路大賽」今天在高雄市壓軸登場，市長韓國瑜到場鳴槍開賽，85位國內外自由車好手行經旗山、美濃、田...

高雄市戶政事務所23日起大整併 33個整併為18個

高雄市長韓國瑜上任之後首次組織大整併，全市33個戶政事務所、7個戶政辦公處將從本月23日起整併為18個事務所、22個辦公...

減輕視障者學習負擔 高市勞工局提供萬元獎勵補助金

為鼓勵視障者自我學習，精進職場專業技能，高雄市勞工局今年度針對設籍在高雄市，且領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，只要於申...

U值媒／學習達悟族人的話語哲學 二姨丈的TATALA

我們可以學習達悟族人的生活哲學，對於環境尊重、遵循禮數、說話內斂，對於祖先所傳下來的一切，謙卑地學習，保持恭敬的心；對於未來的孩子，打造美好的環境，積極傳承。

熱門新聞

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

新竹市5家急救責任醫院 3月9日起全面停止探病

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。