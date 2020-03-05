金門縣大數據平台正式上線 標榜施政成績更有感

金門縣政府與台灣微軟公司共同開發「金門縣大數據平台」，未來透過大數據平台，可將縣府與各單位業務推動時累積的資料彙整並加以運算，發現隱藏在資料背後的資訊，金門縣長楊鎮浯表示，期盼透過此平台，讓縣政在有效的時間內提出正確的方案，讓數據引領金門繼續前進。

金門縣府今日舉行「金門縣大數據平台成果發佈會」，包含楊鎮浯、副縣長黃怡凱及秘書長陳朝金等府內外機關首長及縣議員等都出席參與，見證縣府邁向大數據應用的時代。

在發佈會上可以看到包含民政處、行政處、警察局、消防局、環保局、衛生局與車船處等7局處，共13項業務主題，導入大數據應用分析，縣警察局局長張國雄會中分享，透過分析近2年的刑案數據，發現在春、夏季毒品案類有明顯增加，判斷應為地區觀光季節往來人口眾多所致，不法份子趁隙夾帶毒品來金，鑑此，將研擬結合航警、港警等防毒監控，強化毒品問題通報網，讓辦案更有效率。

環保局局長楊建立提到，長期以來公害陳情件類別發現以空氣污染、廢棄物及環境衛生為主，陳情案污染類別具地域性，經由污染類別及地區別陳情案之交叉分析，也瞭解公害陳情行為分布，這些都可作為日後採取適當措施的參考。

車船處處長李文堆說，透過分析，目前縣車船營運的狀況，以108年每月平均8萬人次搭乘的浯江渡輪來說，可發現烈嶼居民佔搭乘人次65%，大金門居民約佔20%，外縣市觀光客則佔3.6%，這些乘客身份的輪廓除可做為船舶營運的參考外，也可作為未來烈嶼發展觀光推動方向的依據。

活動中，楊鎮浯也親自操作平台進行體驗，感受平台將資料分析後所帶來的多元性與豐富性，從現場的操作上可以直覺地看到「1999服務熱線受理案件分析」、「消防案件類別分析」及「食品抽驗分析」等在不同層面應用，而視覺化的互動式圖表，也讓人一眼就能快速掌握業務推動的全局資訊。