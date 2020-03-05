男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎
高市茄萣濕地公園今天下午發生一起死亡車禍，18歲蔡姓男大生騎機車行經茄萣區正順東路與正順北路路口，疑因車速過快在大轉彎處失控倒地，人車滑行至對向車道遭貨車輾壓，當場傷重不治。警方表示，邱姓貨車司機沒有喝酒，車禍原因還要進一步調查釐清。
今天下午近2點左右，蔡姓男子（18歲）騎乘機車從茄萣往湖內方向行駛，行經茄萣濕地公園急轉彎處，疑因車速過快失控倒地，蔡男連人帶車翻滾進入對向車道，當時剛好有一部滿載貨物的大貨車經過事故地點，男騎士身體遭貨車左後輪輾壓，當場倒地不起，員警到場時已無呼吸心跳。
現場目擊群眾說，死者是鄰近學校的大學生。警方表示，邱姓貨車司機（ 55 歲）酒測值為零，機車騎士轉彎時應減慢速度，以防車速過快發生事故。警方呼籲，機車不要行駛在槽化線或標線上，以免造成輪胎打滑而摔車。
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