27人分校改建投3050萬 潘孟安：保障偏鄉生受教權

屏東縣政府斥資3050萬元改建加祿國小枋山分校，今天舉辦新校舍啟用典禮，縣長潘孟安、地方人士及學生家長與分校師生一起「歡喜入新厝」；潘孟安說，雖然只有27名學生，但縣府保障每位學童的受教權，除拆除重建校舍外，更將內部硬、軟體設施一併到位，透過校園e化方式讓網路替代馬路，給偏鄉學生不輸北部的教育環境與空間，未來成為社區老幼共學的園地。

設施現代化的加祿國小枋山分校啟用後，學生也結束長達3年搭交通車回本校上課的日子；潘孟安說，加祿國小枋山分校成立於民國35年，已有70幾年的歷史，為老背少建物，加上位處海邊，致建物鋼筋裸露鏽蝕，安全堪慮，為保障師生學習環境安全，縣府爭取改建，獲取教育部「106─108年老舊校舍拆除重建專案計畫」3千多萬的經費補助，啟用後將帶給師生更優質的教育環境。

縣府教育處長江國樑說，學校是在地最重要的教育及文化精神堡壘，重建工程融入當地社區文化精神及結合社區特色，學校屬於小校小班，環境清爽、綠草如茵，是所優美的學校，規畫重建過程中，以「自然、活動、海洋、土地、好奇」為目標，納入社區文化與學生的需求，提供許多不同領域的學習課程與活動，配合原有校舍基地。