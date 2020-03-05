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森林大火頻傳 屏東林管處重賞舉報者最高100萬

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
3月2日下午高雄市桃源國有林班地發生森林大火，延燒27小時才撲滅。圖／屏東林管處提供
3月2日下午高雄市桃源國有林班地發生森林大火，延燒27小時才撲滅。圖／屏東林管處提供

進入掃墓季後林地火災頻傳，林務局屏東林管處指出，3月2日高市桃源國有林班地發生森林大火，同時內門林地也出現火災，一日兩火場，林管處救火隊與消防人員疲於奔命。每逢掃墓季節火災頻傳，山區滅火不易，常需出動直升機空中滅火，呼籲民眾愛護山林，如不慎引發森林火災，須負起刑事責任及民事賠償，另提供破案獎金鼓勵民眾踴躍舉報縱火犯。

高市桃源區復興山區林火延燒27小時，經空勤直升機出動7架次協助滅火，3月3日下午3點左右撲滅，不過隔日又復燃，林務局再次動員29名救火人員上山滅火。

屏東林管處指出，桃源森林火災從2日延燒至3日，3日上午，內門區接管林地也同樣發生森林火災，林務局動員旗山工作站25名救火人員，會同消防單位及空勤直升機滅火，下午4點控制火勢。

屏東林管處統計，每年1月到4月，高屏區都會發生火燒山，民眾掃墓燒紙錢容易引發火災，山區交通不便，僅能以人力或直升機灑水撲滅；為鼓勵外界共同防範森林火災，凡舉發且查獲燒毀國公有林地嫌犯，每案發給10萬元以下破案獎金，若情節重大，可提高至新台幣100萬元。

高雄桃源國有林地大火延燒27小時，同時內門東勢埔林地也有火災，救火隊人員疲於奔命。圖／屏東林管處提供
高雄桃源國有林地大火延燒27小時，同時內門東勢埔林地也有火災，救火隊人員疲於奔命。圖／屏東林管處提供

火災 直升機 屏東

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