森林大火頻傳 屏東林管處重賞舉報者最高100萬

進入掃墓季後林地火災頻傳，林務局屏東林管處指出，3月2日高市桃源國有林班地發生森林大火，同時內門林地也出現火災，一日兩火場，林管處救火隊與消防人員疲於奔命。每逢掃墓季節火災頻傳，山區滅火不易，常需出動直升機空中滅火，呼籲民眾愛護山林，如不慎引發森林火災，須負起刑事責任及民事賠償，另提供破案獎金鼓勵民眾踴躍舉報縱火犯。

高市桃源區復興山區林火延燒27小時，經空勤直升機出動7架次協助滅火，3月3日下午3點左右撲滅，不過隔日又復燃，林務局再次動員29名救火人員上山滅火。

屏東林管處指出，桃源森林火災從2日延燒至3日，3日上午，內門區接管林地也同樣發生森林火災，林務局動員旗山工作站25名救火人員，會同消防單位及空勤直升機滅火，下午4點控制火勢。