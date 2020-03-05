屏東大武山成年禮 為防疫首度停辦
屏東第23屆「大武山成年禮」原訂28日至30日舉行，第1階段行前訓練也已辦過，但縣府考量到3月底疫情可能不會趨緩，今天公告停辦，這也是大武山成年禮首度停辦。
大武山成年禮是攀爬海拔3092公尺、台灣百岳中的「南嶽」北大武山，以3天2夜磨鍊心志，每年都吸引上百名「轉大人」的學生參加，攀爬北大武山之前，縣府會舉辦2梯次的2天1夜行前訓練，包括負重及認識屏東地方文化。
今年有140人報名參加成年禮，第1梯次的行前訓練在上週已經舉辦，有120人參加，下週將舉辦第2次行前訓練，但屏東縣政府今天決定28日至30日的登北大武山成年禮暫停辦理，並在「大武山成年禮」臉書粉絲頁公告。
縣府民政處宗教禮俗科長黃啟原表示，經過專家會議討論，武漢肺炎疫情在3月底應該不會趨緩，考量到參加學員來自全國各縣市，將同睡在帳篷，也會共餐，不易掌控，縣府雖然有考慮延期，但接下來是汛期，登山危險，如果延到10月、11月，又與明年的成年禮時間上很近，只好忍痛決定取消今年的成年禮。
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