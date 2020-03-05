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上千隻綠蠵龜現蹤太平島 海龜友善樂園無人為干擾

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供
中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供

中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊，連續兩年登上太平島，透過空拍機調查全島周邊的海龜數量，以固定高度、沿著1公里長的航線，拍攝面積約0.2平方公里的區域，發現有近200隻的海龜。估計在太平島周邊礁台1.06平方公里範圍內，應有上千隻海龜活動，密度之高，超過因海龜聞名全球海研界的小琉球。

宋克義表示，太平島與台灣相距約1600公里，乘坐海巡署的船艦需費時3天才能到達。團隊在2018年12月、2019年的3月和5月，登島進行海龜研究。海龜稀有特別，是常被關注保育的物種。太平島的海龜不僅準備上岸產卵，四周海域都是牠們覓食的地點。

宋克義表示，從衛星照片上比較東沙島與太平島可發現，東沙島周圍海域的顏色深，都是又長又密的海草；太平島周邊的礁台顏色則非常淺，看到的都是沙底，原因就是海龜數量多，大量啃食海草所造成的。目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜，且成龜中，母的比公的多一倍。研究團隊從空拍機上觀察得知，大的海龜身長超過90公分，小的幼年龜則只有30公分。

「這對於全世界對海龜生態有興趣的科學家與民眾來說，是個令人振奮的消息！」宋克義說，在太平島潛水時也發現海龜的有趣生態，在水深3、4公尺以下潛水時，海龜毫不畏懼的在潛者旁邊打轉，似乎好奇這些人在幹嘛？但在較淺的礁台區時，潛半天都找不著海龜，但透過30公尺高的空拍機，卻發現原本密集的海龜是自動避開潛水者。

宋克義指出，相較於台灣本島、澎湖望安或小琉球，太平島的海龜沒有遊客的人為干擾，幾乎每天晚上都有海龜上岸。8、9月是海龜上岸產卵的高峰期，但牠們每年到底生了多少蛋？孵化出多少小海龜？仍待進一步調查。太平島雖未設立國家公園，但高雄市海洋局2007年設立了「海龜繁殖保育區」，對海龜保育有極大助益，

「要進行海龜研究，太平島絕對是首選。」宋克義說，可能是太平島附近其他島嶼的所屬國像中國大陸、越南，對海 龜都不太友善，而太平島要求登島者絕對不可以干擾生態，所以海龜也感受到太平島的友善，數量才會這麼多。

中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供
中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供
太平島礁台空拍圖，紅線圈起來的每一點都是海龜。圖／中山大學提供
太平島礁台空拍圖，紅線圈起來的每一點都是海龜。圖／中山大學提供
中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供
中山大學團隊赴太平島進行海龜研究，目前發現太平島上的海龜只有一種，都是綠纗龜。圖／中山大學提供
中山大學海洋科學系研究團隊連續兩年登上太平島，調查全島周邊的海龜數量。圖／中山大學提供
中山大學海洋科學系研究團隊連續兩年登上太平島，調查全島周邊的海龜數量。圖／中山大學提供

海龜 太平島 空拍機

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