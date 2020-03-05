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高雄連11月無紅害 環團：人民感受不同

中央社 / 高雄5日電

高市府環保局今天指出，去年4月至今年2月資料顯示無出現PM2.5紅害日，這是空污管制策略奏效；但環保團體質疑並說人民感受不同，霧霾依然嚴重，促揮發性有機物減量要加把勁。

環保局引用環保署最新空氣品質監測結果發布新聞稿指出，高雄市去年4月起至今無出現PM2.5紅害日，為歷年首見，今年1到2月空氣品質良率（AQI≦100比例）累積達76.1%，較108年同期的48.6%大幅改善，也創歷年新高，顯示過去一年空污管制策略奏效，允力拚今年全年PM2.5零紅害日。

環保局指出，市府出重拳防空污措施包括興達電廠秋冬季停機減煤、高雄港船舶改用低硫油、工廠鍋爐改燒天然氣、抑制工地及道路揚塵、汰換老舊柴油車、秋冬季降載減排等。

市府減少的污染排放量，初估減少粒狀物1271公噸、硫氧化物（SOx）9249公噸、氮氧化物（NOx）5385公噸、揮發性有機物（VOCs）225公噸，創下連續11個月PM2.5零紅害日的紀錄。

環保局將以減少空氣品質指標AQI對敏感族群有影響的PM2.5橘警日（橘色提醒）為新的挑戰，訂定每年至少下降10%為目標。108年PM2.5橘警日是630站日，今年目標值要降到551站日以下。

有關環保局指出，高雄市連續11個月零PM2.5紅害日，地球公民基金會副執行長王敏玲表示「樂見」，不過有關於市府的今年1到2月空氣品質良率（AQI≦100比例）累積達76.1%較108年同期48.6%大幅改善說法不以為然。

她指出，良率的標準應該是AQI≦50，如果以AQI≦100只能視為「普通」。王敏玲接受中央社記者電話採訪表示，在相關污染物減量方面，揮發性有機物（VOCs）的減量不足，是至今仍有不少測站出現橘警日的原因之一，促市府要再加把勁；至於硫氧化物、氮氧化物的減量包括興達電廠減煤等，環團爭取及發聲也發揮很大的功能。

「零紅害日」的說法，台灣要健康婆婆媽媽團協會理事長洪秀菊表示，美化的數據不及人民的感受，她說近日小港區鳳鼻頭一帶空氣品質很差，清晨到上午10時霧霾依然嚴重，以她居住的龍鳳路為例，2公里外台電大林廠的煙囪都被霧霾掩蓋，再者落塵大也影響空氣品質；盼市府空污改善要以人民感受為準。

PM2.5 紅害 空氣品質

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