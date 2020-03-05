影／迎接鹿茸季到來 鹿農放音樂全心呵護

台灣水鹿畜牧場即將進入採茸季，各地畜牧場主人細心呵護，甚至放音樂陪伴，準備迎接一年一次的鹿茸產季。高市府農業局表示，全市年產鹿茸1500公斤，產值約3千7百萬元，可說是高經濟產業，全市已有12家畜牧場取得優良養殖場認證，南部消費者可就近購買鮮採鹿茸。

鹿茸是珍貴中藥材之一，藥酒、鹿茸粉受到不少人喜愛。高雄市43家養殖場分布在六龜、美濃、杉林、路竹及大樹等地，飼養品種以台灣水鹿為主，總數千餘隻。鹿農說，只有公鹿會長鹿茸，採茸季落在每年的4至6月，考量鹿茸營養成分，台灣畜牧業以原生種水鹿為主，少數人飼養梅花鹿或紐西蘭紅鹿。

2006年，「山林王者」畜牧場主人黃學鵬為照顧年邁父母返鄉務農，因過去家中養豬，自身又具備養鴿經驗，返鄉後投入水鹿養殖。黃說，台灣水鹿身形巨大，公鹿重量可達200公斤，母鹿則是百餘公斤，公鹿在2歲過後開始長鹿茸，約可採收20幾年。

黃學鵬表示，鹿茸品質好壞與年紀無關，只要水鹿健康，鹿茸品質就會好，鹿隻飼料以牧草、玉米或樹葉為主，鹿隻跟人一樣，脾氣也有好壞之分，會用跺腳代表不安與生氣，千萬不要招惹脾氣暴躁的鹿隻。

黃學鵬同時擔任高市養鹿協會常務監事，他指出，鹿茸若不採也會角質化，最後自動脫落掉地，山上住民會撿拾野生的掉落鹿茸，販賣藥商製作「龜鹿二仙膠」，用途很廣。

市府農業局指出，全高市已有12家鹿場獲得農委會頒發優良養殖場認證，此認證由產官學專家15人組成評鑑委員，親臨養鹿場針對經營效益、飼養管理、疾病防治、環境衛生與形象等四項目進行評分，經過嚴格審核後頒予「優良鹿場」獎項。

公水鹿頭上開始長出鹿茸，最近1至2個月會成長很快，成熟後就能採下販售。記者徐白櫻／攝影