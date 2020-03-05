快訊

健保給付「1點1元」，如何拯救台灣醫療？

確診人數破6000人！南韓新冠肺炎病例再增322例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／迎接鹿茸季到來 鹿農放音樂全心呵護

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
鹿農採收牧草給水鹿當飼料。圖／高市農業局提供
鹿農採收牧草給水鹿當飼料。圖／高市農業局提供

台灣水鹿畜牧場即將進入採茸季，各地畜牧場主人細心呵護，甚至放音樂陪伴，準備迎接一年一次的鹿茸產季。高市府農業局表示，全市年產鹿茸1500公斤，產值約3千7百萬元，可說是高經濟產業，全市已有12家畜牧場取得優良養殖場認證，南部消費者可就近購買鮮採鹿茸。

鹿茸是珍貴中藥材之一，藥酒、鹿茸粉受到不少人喜愛。高雄市43家養殖場分布在六龜、美濃、杉林、路竹及大樹等地，飼養品種以台灣水鹿為主，總數千餘隻。鹿農說，只有公鹿會長鹿茸，採茸季落在每年的4至6月，考量鹿茸營養成分，台灣畜牧業以原生種水鹿為主，少數人飼養梅花鹿或紐西蘭紅鹿。

2006年，「山林王者」畜牧場主人黃學鵬為照顧年邁父母返鄉務農，因過去家中養豬，自身又具備養鴿經驗，返鄉後投入水鹿養殖。黃說，台灣水鹿身形巨大，公鹿重量可達200公斤，母鹿則是百餘公斤，公鹿在2歲過後開始長鹿茸，約可採收20幾年。

黃學鵬表示，鹿茸品質好壞與年紀無關，只要水鹿健康，鹿茸品質就會好，鹿隻飼料以牧草、玉米或樹葉為主，鹿隻跟人一樣，脾氣也有好壞之分，會用跺腳代表不安與生氣，千萬不要招惹脾氣暴躁的鹿隻。

黃學鵬同時擔任高市養鹿協會常務監事，他指出，鹿茸若不採也會角質化，最後自動脫落掉地，山上住民會撿拾野生的掉落鹿茸，販賣藥商製作「龜鹿二仙膠」，用途很廣。

市府農業局指出，全高市已有12家鹿場獲得農委會頒發優良養殖場認證，此認證由產官學專家15人組成評鑑委員，親臨養鹿場針對經營效益、飼養管理、疾病防治、環境衛生與形象等四項目進行評分，經過嚴格審核後頒予「優良鹿場」獎項。

公水鹿頭上開始長出鹿茸，最近1至2個月會成長很快，成熟後就能採下販售。記者徐白櫻／攝影
公水鹿頭上開始長出鹿茸，最近1至2個月會成長很快，成熟後就能採下販售。記者徐白櫻／攝影

高市農業局提供高雄市優良鹿場名單，消費者可提早預訂。記者徐白櫻／翻攝
高市農業局提供高雄市優良鹿場名單，消費者可提早預訂。記者徐白櫻／翻攝

鹿茸 牧場

延伸閱讀

高雄冰淇淋店免費招待醫護人員 王瑞德加碼100杯咖啡

速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

安戴托昆波全能領軍 公鹿續保未連敗紀錄

屏東環局夜鷹早鳥「抓臭味」 又逮獲兩家畜牧場違規

相關新聞

紅到丹麥的「恆春風巢」 縮小版在台電南展館發光

去年在屏東台灣燈會大獲好評、被遊客讚喻美如「夜明珠」的「恆春風巢」，今年2月跨海至丹麥哥本哈根燈籠節參展，由啤酒瓶組合、...

高雄燈會滿意度95% 高市觀光局：未來會越來越好

高雄市觀光局今天公布「2020高雄燈會藝術節」的「遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」問卷調查結果，顯示在整體滿意度...

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

台灣獼猴屬於保育類動物，在高雄壽山和柴山一帶民眾隨處都可看到牠們的蹤跡，但經過這些地方時身上的食物千萬要收好，以免被猴子搶奪走。近日，有foodpanda的外送員發文分享，表示昨日送珍奶到中山大學位在柴山的宿舍時，因為不知道客人在哪，便放下珍奶打電話，沒想到猴子就趁機將珍奶叼走了，而貼文一出後，許多網友紛紛表示猴子真的會搶來喝，並分享猴子偷喝珍奶的照片。

上千隻綠蠵龜現蹤太平島 海龜友善樂園無人為干擾

中山大學海洋科學系教授宋克義研究團隊，連續兩年登上太平島，透過空拍機調查全島周邊的海龜數量，以固定高度、沿著1公里長的航...

影／迎接鹿茸季到來 鹿農放音樂全心呵護

台灣水鹿畜牧場即將進入採茸季，各地畜牧場主人細心呵護，甚至放音樂陪伴，準備迎接一年一次的鹿茸產季。高市府農業局表示，全市...

體驗屏東黑金魅力 299元跟著可可去旅行

可可產業近年在屏東縣開花結果，縣政府今推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，同時規畫3條旅遊路線，希...

憂砍樹拓路再起 金門居民促縣府加速推動工程

金門縣環島北路拓寬工程，近年來因為砍樹爭議，引起網路上一片撻伐，後來金大到頂堡路段的拓寬工程因而「喊卡」，盤山村長翁品洋...

速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

「2020國際自由車環台公路大賽」今天在高雄市壓軸登場，市長韓國瑜到場鳴槍開賽，85位國內外自由車好手行經旗山、美濃、田...

高雄市戶政事務所23日起大整併 33個整併為18個

高雄市長韓國瑜上任之後首次組織大整併，全市33個戶政事務所、7個戶政辦公處將從本月23日起整併為18個事務所、22個辦公...

減輕視障者學習負擔 高市勞工局提供萬元獎勵補助金

為鼓勵視障者自我學習，精進職場專業技能，高雄市勞工局今年度針對設籍在高雄市，且領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，只要於申...

U值媒／學習達悟族人的話語哲學 二姨丈的TATALA

我們可以學習達悟族人的生活哲學，對於環境尊重、遵循禮數、說話內斂，對於祖先所傳下來的一切，謙卑地學習，保持恭敬的心；對於未來的孩子，打造美好的環境，積極傳承。

2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 選手爭黃衫綠衫

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事今天上午在高雄市登場，市長韓國瑜等貴賓在起點二二八紀念公園...

熱門新聞

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

為了這張旗袍照！獨居嬤超糾結 急叩社工卻暖哭眾人

影／非洲蝗災蔓延 老中醫見證74年前台灣蝗災直說可怕

草屯佑民醫院傳將收新冠肺炎個案爆轉院潮 院方澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。