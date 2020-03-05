體驗屏東黑金魅力 299元跟著可可去旅行

可可產業近年在屏東縣開花結果，縣政府今推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，同時規畫3條旅遊路線，希望可以吸引遊客到屏東旅行，品嚐世界級的可可滋味，DIY體驗屏東巧克力的黑金魅力。跟著可可去旅行的遊程也將於6日中午正式上架販售。

縣府交通旅遊會黃國維表示，可可產業近年在屏東縣異軍突起，不但種出品質俱佳的可可，屏東巧克力更是屢屢在世界各項比賽中奪金。多位在地可可業者從一開始的農業栽種，到結合休閒、觀光，發展出可可DIY體驗、可可食農教育、環境教育，甚至研發可可面膜、可可麵、可可咖哩飯到可可茶，一顆可可，竟能製作出不同性質的產品，數十項產品都讓人驚豔。

縣府這次集合屏東縣內15家可可店家業者，從屏北到屏南，搭配旅遊路線，希望藉此帶進更多遊客到屏東。其中三條主題遊程「情侶、親子、生態」，遊客可以按圖索驥，循著可可路線旅遊屏東。

縣府表示，跟著可可去旅行遊程於6日中午12點正式上架販售，每人只要299元，親子、情侶、生態三條主題路線，歡迎大家上網搜尋「瘋趣台灣」，或電話08-722-1292報名，遊程梯次時間3/14（六）可可情侶遊程、3/21（六）可可親子遊程、3/28（六）可可墾丁生態遊程、4/11（六）可可親子遊程。（因疫情期間，遊覽車全面消毒防範，旅客當日如有發燒經測量超過37.5度則不得參加行程）。