紅到丹麥的「恆春風巢」 縮小版在台電南展館發光

去年在屏東台灣燈會大獲好評、被遊客讚喻美如「夜明珠」的「恆春風巢」，今年2月跨海至丹麥哥本哈根燈籠節參展，由啤酒瓶組合、高3公尺的美麗綠色光耀球體，入夜後在哥本哈根北方的赫爾辛格港閃耀，讓歐洲遊客驚艷，燈節結束後並獲永久保留的至高榮耀；另外，創作者楊宗熏去年在墾丁大灣打造縮小版的「東方明燈」，本月1日移展至台電南展館，盼拉抬因疫情影響的人潮。

楊宗熏創作的「恆春風巢」，是用2800支空酒瓶堆疊出的圓球狀，像個大蜂巢，搭配在地福興宮龍柱上的捲柱造型，用銀合歡木，編造出請拳起手勢意象，點亮後有如盞大型光明燈，象徵指引遊子迎鄉返鄉的一盞明燈；今年2月受邀至丹麥哥本哈根燈籠節參展，結束在哥本哈根赫爾辛格港永不保存。

「『恆春風巢』跨海到丹麥古老的城堡，繼留當地指引遊子歸鄉，有古今相互輝映、浪漫共舞一生的心情悸動！」楊宗熏說，燈節結束後獲永久保留的至高榮耀，台灣藝術家用友善環境的創作，點亮了歐洲古城的燈節，溫暖醉人的酒瓶綠夜裡閃耀者，彷彿迎來家鄉和煦的春風，此行收穫滿滿，做了最好的城市外交。

地方希望楊宗熏能留下同款作品在故鄉發光，去年在縣文化處推動青年参與社區及村落文化行動計畫和墾丁商圈發展協會協助下，他用2020支酒瓶和長條木創作取名「東方明燈」，高約2公尺，利用太陽能電板發電，入夜後發出不同顏色的光芒；台電南展館最近受新冠肺炎疫情影響，農曆年後遊客量開始下跌，上月底至昨天，入館人次暴跌至每天200人，館方借展至5月31日。