提振觀光 屏東推299元「跟著可可去旅遊」

屏東縣政府為提振遭武漢肺炎疫情衝擊的觀光產業，推出可可旅遊地圖，規劃情侶、親子和生態主題行程，邀民眾走出戶外「跟著可可去旅遊」，每人只要新台幣299元。

屏東縣政府今天由交通旅遊處、客家事務處及農業處聯合旅宿、可可業者舉辦記者會，交通旅遊處長黃國維表示，屏東可可在國際大賽中發光發熱，多名在地可可業者從一開始種可可到結合休閒觀光發展，推出可可園導覽、巧克力DIY體驗、可可食農及環境教育，甚至研發可可面膜、可可咖哩飯與可可茶等產品。

黃國維表示，「跟著可可去旅行」行程結合15家可可農和巧克力業者，從屏北高樹鄉到屏南恆春鎮，搭配旅遊路線，民眾走出戶外，進入可可園，在疫情期間享受不同的可可之旅，全台只有屏東才有。

縣府推出的「跟著可可去旅行」遊程明天中午12時上架販售，每人只要299元，遊程梯次3月有14日的情侶遊程、21日的親子遊程及28日的可可墾丁生態遊程；另外，4月11日有親子遊程，有意參加民眾可上網搜尋「瘋趣台灣」。

客務處長陳麗萍表示，屏東目前可可面積有300公頃，全台面積最大，農戶約200戶，目前有提供預約導覽或DIY的可可業者有牛角灣咖啡農園、邱氏咖啡巧克力、可可寶貝、TC巧鋪、福灣巧克力、阿信巧克力、喜樂可可咖啡園、趣訪農園、小雨果巧克力、JLChocolate與可可雅米巧克力工坊等。

因應疫情期間，黃國維表示，遊覽車全面消毒，旅客當日如果發燒超過攝氏37.5度不得參加行程。此外，14日到4月14日民眾只要到社群網站臉書（Facebook）「屏東GO好玩」按讚，分享屏東可可旅遊地圖，標註2名朋友，現場消費可享優惠。