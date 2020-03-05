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憂砍樹拓路再起 金門居民促縣府加速推動工程

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
盤山村長翁品洋等人今天率領40多位鄉親前往金門縣政府陳情，要求金門縣政府加速推動環島北路拓寬計劃。記者蔡家蓁／攝影
盤山村長翁品洋等人今天率領40多位鄉親前往金門縣政府陳情，要求金門縣政府加速推動環島北路拓寬計劃。記者蔡家蓁／攝影

金門環島北路拓寬工程，近年來因為砍樹爭議，引起網路上一片撻伐，後來金大到頂堡路段的拓寬工程因而「喊卡」，盤山村長翁品洋等人今天率領40多位鄉親前往金門縣政府陳情，要求金門縣政府加速推動環島北路拓寬計劃；對此，縣府工務處表示，會儘速召開協調會，讓村民與環保人士溝通，盼取得共識。

關心環島北路的拓寬工程，包括盤山村長翁品洋、翁氏宗親會理事長翁國團、盤山社區理事長翁明堆、仁愛社區理事長翁宗慶等人今天帶著村莊的居民前往縣府陳情，並遞交陳情書，由縣府參議張瑞心、工務處副處長黃儒新代表接受。

翁品洋指出，環島北路金大至瓊林段為全線車流量最大的一段，為了原本不屬於行道樹的木麻黄延遲拓寬計劃，實在有違鄉親的期待。且路面的寬度不足，常常可以看見機車與汽車爭道的現象，加上木麻黄的淺根性，造成現有道路邊緣路面凸起，又因木麻黄落葉易造成輪胎打滑，嚴重影響騎機車的安全。

翁品洋說，自106年起至108年底短短3年，該路段發生了 70件車禍案件（依據消防局統計）。造成用路人生命財產受到嚴重的威脅。此外，莫蘭蒂颱風期間，全縣木麻黄傾倒嚴重，造成救災困難。后盤山有位居民因需要维生器材，救災單位當晚緊急調派重機具清理路面，整整花了12個小時，加上盤山村及后盤村的村民自發性加入救災，才順利讓救護車通行。實在有必要檢討及檢視木麻黃是否继續擔任行道樹的功能。

翁明堆也補充提及，金寧鄉為金門縣的副都心，目前人口增長最快速的就屬盤山村，在環境保護及經濟發展的問題上，希望政府能優先考量多數在地原住民的需求，他駁斥，少數操控民粹議題的新住民，及長期住在台灣的金門人，他們並非真正能代表在地的聲音。

對此，長期關注戰地史蹟保存的縣議員董森堡表示，道路寬度並非道路安全唯一的方式，更何況環島北路計畫拓寬的路段，是金門現存具備戰地意象的重要人文道路景觀，深具保存之意義與價值。道路安全有很多方式可以加以改善，但是文化地景一旦消失，就難以挽回。

黃儒新也回應，縣府以提供平整道路與安全道路為目標，過程中總會有不同的意見，縣府會盡快召開協調會，讓反對的團體與在地居民彼此做協調整合。

關心環島北路拓寬計劃，盤山社區居民今天齊聚縣府陳情，由縣府參議張瑞心代表受理。記者蔡家蓁／攝影
關心環島北路拓寬計劃，盤山社區居民今天齊聚縣府陳情，由縣府參議張瑞心代表受理。記者蔡家蓁／攝影

金門 環島 莫蘭蒂颱風

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