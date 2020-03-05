新化區公所配合防疫 後門側門封閉只能走正門
有民眾到台南新化區公所洽公發現後門和側門都封閉，又繞路走到正門，才知道從本周開始，進入公所洽公民眾都必須配合量體溫，因此只開放大門，今天是新化區調解委員會調解日，因辦公室在公所3樓，調解委員會主席王榮森說，幸好委員都無人發燒，否則調解可能要開天窗。
新化區公所表示，防止新冠肺炎疫情擴大，台南市政府從2日開始開設一級指揮中心，也超前部署各項整備，區公所也配合洽公民眾都要量體溫，因此其他入口從周一開始就暫時封閉，請民眾配合從大門口進入，若有發燒等症狀也不要進入儘快就醫。
今天剛好是新化區調解委員會調解日，安排多場調解會，有9名委員出席，調委會主席王榮森說，今天才知道進入公所要量體溫，幸好9名委員都沒有發燒，視後續疫情發展，未來調解工作可能也要機動調整，減少在封閉空間密切接觸，並研究是否要有備案，在戶外通風地方進行調解。
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