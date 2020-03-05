覆鼎金保安宮捐贈消毒酒精千瓶 太子爺助師生齊抗疫

台灣獼猴屬於保育類動物，在高雄壽山和柴山一帶民眾隨處都可看到牠們的蹤跡，但經過這些地方時身上的食物千萬要收好，以免被猴子搶奪走。近日，有foodpanda的外送員發文分享，表示昨日送珍奶到中山大學位在柴山的宿舍時，因為不知道客人在哪，便放下珍奶打電話，沒想到猴子就趁機將珍奶叼走了，而貼文一出後，許多網友紛紛表示猴子真的會搶來喝，並分享猴子偷喝珍奶的照片。

2020-03-05 10:28