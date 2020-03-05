覆鼎金保安宮捐贈消毒酒精千瓶 太子爺助師生齊抗疫
高雄市三民區「覆鼎金保安宮（金獅湖太子爺廟）」，今天捐贈消毒酒精1147瓶，由高雄市教育局長吳榕峯代表接受，將提供三民區高中職、國中小師生使用，協助校園防疫。
捐贈儀式今天在保安宮前廣場舉行，在教育局長吳榕峯、民政局長曹桓榮、高雄市議員黃香菽見證下，由保安宮董事長鄭武才代表捐贈消毒酒精1147瓶，提供高雄市三民區24所學校師生使用。
鄭武才表示，新冠肺炎疫情對社會造成巨大衝擊，有感學校需要防疫物資加強保護學生，覆鼎金保安宮決定捐贈消毒酒精給三民區學校，讓鄰近校園更安全，為孩子的健康多一分準備。也希望藉由這次捐贈消毒酒精，呼籲防疫的重要，拋磚引玉讓更多單位和民眾一起與校園對抗病毒，保護師生健康。
吳榕峯感謝金獅湖太子爺廟的善舉，鄭武才董事長獻出愛心為校園奔波籌備物資，捐贈三民區學校消毒酒精，一起為校園防疫打拚。市長韓國瑜重視校園防疫，超前部署面對隨時變化的疫情，也積極協助為高雄市校園募集口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言