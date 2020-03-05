旅客若發燒 台馬之星與台馬輪將拒載

因應新冠肺炎疫情，往返馬祖與基隆間的客輪「台馬之星」和「台馬輪」今天起實施測量體溫，旅客若額溫攝氏37.5度以上及耳溫達攝氏38度，船公司將拒絕旅客搭乘。

營運「台馬之星」及「台馬輪」的新華航業股份有限公司總經理劉三光向中央社記者指出，即日起旅客上下船時，公司會派員於基隆港、南竿鄉福澳港、東引鄉中柱港協助旅客測量體溫，一旦額溫達攝氏37.5度以上就要測量耳溫，若耳溫達攝氏38度將拒絕旅客搭乘。

劉三光表示，搭船時請所有旅客全程戴上口罩，若沒有口罩，可向船上事務部門領取，由於數量有限，還是希望旅客能自備口罩。

劉三光說，受到新冠肺炎疫情影響，近期平均每航次搭乘人數從去年的420人銳減到只剩約300人，「台馬之星」和「台馬輪」每航次到港後，公司也會派員全船消毒，確保旅客安全。