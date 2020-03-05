高雄燈會滿意度95% 高市觀光局：未來會越來越好

高雄市觀光局今天公布「2020高雄燈會藝術節」的「遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」問卷調查結果，顯示在整體滿意度方面，有95%參觀民眾表示滿意，參觀者每人次平均消費為1040元。

觀光局長邱俊龍表示，今年高雄燈會首次與電信業者合作，以大數據來統計參觀人數，自1月29日到2月9日的12天內，總計吸引147萬人次參觀。

他說，觀光局同時和樹德科技大學合作，就「2020高雄燈會藝術節遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」進行問卷調查，發出3000份問卷，有效問卷2838份，回收率94.6%。調查顯示，整體滿意度有95%參觀民眾表示滿意，其中對於活動規畫兼具國際和在地性的創新特色、藝術家及大專院校設計之互動光影燈飾、「鼠一鼠二小提燈」提燈造型吸睛等項目滿意度最高。

觀光局表示，經大數據分析，造訪高雄燈會的民眾年齡層，30歲以下占37%，50歲以上占35%，男女比例各占50%，多數為本國人，有近30%來自外縣市，有84.9%的民眾是專程而來，67.3%資訊來源主要經由高雄旅遊網，實際消費（包括餐飲、住宿、交通、購物、娛樂等費用）每人次平均費用1040元。

這份調查也顯示遊客滿意度偏低的包括流動廁所與大型垃圾桶設置數量不足，音樂水舞、舞台活動展演日期與時間不一，以及民眾對使用眾運輸仍嫌不足，有38.8%受訪者表示自行駕車前往，但燈會鄰近缺乏停車空間。

邱俊龍表示，今年的燈會帶給民眾不同以往對的想像，在超級寒流與新冠肺炎疫情雙重影響下仍創下147萬參觀人次，能獲得參觀者如此高的滿意度，要感謝所有參與廠商、贊助廠商、工作人員等幕後英雄的全力投入和大眾的支持，相信未來高雄燈會藝術節會越來越好。