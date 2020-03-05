快訊

憂警遭感染 徐國勇：暫時取消全國性酒測、停用酒測棒

報案找國會聯絡人？游錫堃：我是院長 警政署應告知基層

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄燈會滿意度95% 高市觀光局：未來會越來越好

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局與樹德科技大學合作做的高雄燈會藝術節滿意度調查結果，顯示滿意度達95 %。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局與樹德科技大學合作做的高雄燈會藝術節滿意度調查結果，顯示滿意度達95 %。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局今天公布「2020高雄燈會藝術節」的「遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」問卷調查結果，顯示在整體滿意度方面，有95%參觀民眾表示滿意，參觀者每人次平均消費為1040元。

觀光局長邱俊龍表示，今年高雄燈會首次與電信業者合作，以大數據來統計參觀人數，自1月29日到2月9日的12天內，總計吸引147萬人次參觀。

他說，觀光局同時和樹德科技大學合作，就「2020高雄燈會藝術節遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」進行問卷調查，發出3000份問卷，有效問卷2838份，回收率94.6%。調查顯示，整體滿意度有95%參觀民眾表示滿意，其中對於活動規畫兼具國際和在地性的創新特色、藝術家及大專院校設計之互動光影燈飾、「鼠一鼠二小提燈」提燈造型吸睛等項目滿意度最高。

觀光局表示，經大數據分析，造訪高雄燈會的民眾年齡層，30歲以下占37%，50歲以上占35%，男女比例各占50%，多數為本國人，有近30%來自外縣市，有84.9%的民眾是專程而來，67.3%資訊來源主要經由高雄旅遊網，實際消費（包括餐飲、住宿、交通、購物、娛樂等費用）每人次平均費用1040元。

這份調查也顯示遊客滿意度偏低的包括流動廁所與大型垃圾桶設置數量不足，音樂水舞、舞台活動展演日期與時間不一，以及民眾對使用眾運輸仍嫌不足，有38.8%受訪者表示自行駕車前往，但燈會鄰近缺乏停車空間。

邱俊龍表示，今年的燈會帶給民眾不同以往對的想像，在超級寒流與新冠肺炎疫情雙重影響下仍創下147萬參觀人次，能獲得參觀者如此高的滿意度，要感謝所有參與廠商、贊助廠商、工作人員等幕後英雄的全力投入和大眾的支持，相信未來高雄燈會藝術節會越來越好。

高雄燈會閉幕後，「打狗的15個故事」在捷運大東站繼續展示，「曼波點舞」及「拾光鹽埕」由棧貳庫接續展出，環保藝術地景「愛之鯨」目前仍是熱門打卡點。

高雄燈會藝術節的環保藝術地景「愛之鯨」目前仍是熱門打卡點。記者楊濡嘉／攝影
高雄燈會藝術節的環保藝術地景「愛之鯨」目前仍是熱門打卡點。記者楊濡嘉／攝影

燈會 藝術節

延伸閱讀

七星潭曼波園區 百花開到4月

花蓮曼波園區花期到4月 開放空間躲疫情

影／候鳥界名模 大紅鶴夫妻覓食大跳曼波舞鳥友驚喜

高雄燈會12天吸引147萬人次 精雕作品移台灣燈會續展

相關新聞

高雄燈會滿意度95% 高市觀光局：未來會越來越好

高雄市觀光局今天公布「2020高雄燈會藝術節」的「遊客滿意度、活動人次與經濟效益調查分析」問卷調查結果，顯示在整體滿意度...

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

台灣獼猴屬於保育類動物，在高雄壽山和柴山一帶民眾隨處都可看到牠們的蹤跡，但經過這些地方時身上的食物千萬要收好，以免被猴子搶奪走。近日，有foodpanda的外送員發文分享，表示昨日送珍奶到中山大學位在柴山的宿舍時，因為不知道客人在哪，便放下珍奶打電話，沒想到猴子就趁機將珍奶叼走了，而貼文一出後，許多網友紛紛表示猴子真的會搶來喝，並分享猴子偷喝珍奶的照片。

速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

「2020國際自由車環台公路大賽」今天在高雄市壓軸登場，市長韓國瑜到場鳴槍開賽，85位國內外自由車好手行經旗山、美濃、田...

高雄市戶政事務所23日起大整併 33個整併為18個

高雄市長韓國瑜上任之後首次組織大整併，全市33個戶政事務所、7個戶政辦公處將從本月23日起整併為18個事務所、22個辦公...

減輕視障者學習負擔 高市勞工局提供萬元獎勵補助金

為鼓勵視障者自我學習，精進職場專業技能，高雄市勞工局今年度針對設籍在高雄市，且領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，只要於申...

U值媒／學習達悟族人的話語哲學 二姨丈的TATALA

我們可以學習達悟族人的生活哲學，對於環境尊重、遵循禮數、說話內斂，對於祖先所傳下來的一切，謙卑地學習，保持恭敬的心；對於未來的孩子，打造美好的環境，積極傳承。

2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 選手爭黃衫綠衫

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事今天上午在高雄市登場，市長韓國瑜等貴賓在起點二二八紀念公園...

屏東環局夜鷹早鳥「抓臭味」 又逮獲兩家畜牧場違規

屏東縣政府環保局今天清晨6點展開早鳥稽查行動，由環保局副局長宋增紅率稽查科長伍展沛及稽查員共11人，兵分5路，前往民眾經...

疫情升溫 醫院門診、住院量少15%

新冠肺炎疫情升溫，各醫療院所為加強管控，除了要求刷健保卡過濾旅遊史，也呼籲大家減少探病，避免感染。高雄長庚醫院發現，民眾防疫意識增加後，的確少到醫院走動，目前門診及住院量約減少1成5，兒科少最多，只剩4成。

觀光業紓困 金門設諮詢辦公室

新冠肺炎疫情日益升溫，金門「小三通」自2月10日起暫停營運，對金門的觀光造成重大的衝擊，中央政府最近也陸續訂定多項紓困方案，怕鄉親不諳手續，縣府觀光處昨成立「觀光產業紓困諮詢辦公室」，提供業者與鄉親相關資訊與諮詢服務，盼與業者一起攜手度過難關。

被批病房設計像「大通鋪」 高雄長庚指已落實分艙分流

新冠肺炎引爆院內感染，前疾管局長蘇益仁點名發生感染的北部某大醫院與高雄長庚醫院，樓層設計都像「大通鋪」，容易交叉感染。高...

方便病母如廁 學生研發便攜式外掛便盆椅 奪金

高雄市中山工商機電科學生蔡嘉恩、陳武欽、陳俊翰，因看到母親住院如廁不便，研發「便攜式外掛便盆椅」；學生謝忠霖、施政葦、李宗鴻則利用綠能科技，發明「動力氣流回收發電系統」，雙雙贏得「2020IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽」金牌獎。

熱門新聞

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了......

等了13年！台中民眾盼這條路打通後…人潮生意進來

「不帶遺憾離開」是什麼意思？韓國瑜巡視登革熱不答

外送員送珍奶被柴山猴子叼走 網驚曝：有的會用吸管喝

桃園11家醫院6日起全面禁止探病 「生離死別」除外

台灣茭白筍田迷幻「紫爆」 絕美登上國際期刊封面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。