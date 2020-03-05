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速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
自由車好手在台28線路段競速，此路段是崎嶇山路，考驗選手耐力與體力。記者徐白櫻／攝影
自由車好手在台28線路段競速，此路段是崎嶇山路，考驗選手耐力與體力。記者徐白櫻／攝影

「2020國際自由車環台公路大賽」今天在高雄市壓軸登場，市長韓國瑜到場鳴槍開賽，85位國內外自由車好手行經旗山、美濃、田寮等地，沿途吸引許多鄉親在路旁觀賽，鄉親驚呼「太厲害了，速度真的很快！」。

2020國際自由車環台賽3月1日登場，為期5天，分別設置台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、屏東縣站與高雄市站，全球17國車隊好手參賽，中華隊由取得2020東奧資格的台灣一哥馮俊凱領軍。

今天上午，高雄市長韓國瑜在愛河旁的二二八和平紀念公園鳴槍，自由車選手沿途行經高市18個行政區，涵蓋鳳山衛武營、大樹佛光山、美濃客庄、杉林月光山隧道、田寮月世界等著名景點共，最後再返回愛河起點，全程128.47公里。

在警用重機開道下，自由車選手從美濃行經月光山隧道抵旗山，最後行走台28線田寮月世界山路前往路竹，所經之地吸引許多民眾圍觀，並紛紛取出手機在臉書直播，有人驚呼，這些選手速度比路上機車還快。高雄市府指出，「2020 國際自由車環台公路大賽」獲得國際自由車總會(UCI)認可2.1級的頂尖賽事，是亞洲最具指標性賽事，本屆共有17支國內外職業車隊、85名選手參賽。

「2020國際自由車環台公路大賽」今天進入最後一天，選手最後要返回高雄市區。記者徐白櫻／攝影
「2020國際自由車環台公路大賽」今天進入最後一天，選手最後要返回高雄市區。記者徐白櫻／攝影

高雄市 韓國瑜 美濃

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