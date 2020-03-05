速度比機車還快！自由車國際賽吸引高雄鄉親圍觀

「2020國際自由車環台公路大賽」今天在高雄市壓軸登場，市長韓國瑜到場鳴槍開賽，85位國內外自由車好手行經旗山、美濃、田寮等地，沿途吸引許多鄉親在路旁觀賽，鄉親驚呼「太厲害了，速度真的很快！」。

2020國際自由車環台賽3月1日登場，為期5天，分別設置台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、屏東縣站與高雄市站，全球17國車隊好手參賽，中華隊由取得2020東奧資格的台灣一哥馮俊凱領軍。

今天上午，高雄市長韓國瑜在愛河旁的二二八和平紀念公園鳴槍，自由車選手沿途行經高市18個行政區，涵蓋鳳山衛武營、大樹佛光山、美濃客庄、杉林月光山隧道、田寮月世界等著名景點共，最後再返回愛河起點，全程128.47公里。