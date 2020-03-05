高雄市戶政事務所23日起大整併 33個整併為18個

高雄市長韓國瑜上任之後首次組織大整併，全市33個戶政事務所、7個戶政辦公處將從本月23日起整併為18個事務所、22個辦公處。民政局長曹桓榮表示，15個由「事務所」改為「辦公處」後，只是人員職位調整，對市民的服務不變，但在整併前因電腦系統調整，會暫時影響部分作業。

這次戶政事務所整併幅度很大，曹桓榮說，這是上一任市長任內已確定的方案，民政局現在是依前市長任內由中央通過的方案執行；改為辦公處的原戶政事務所地點不變，服務不變。

這次整併，鼓山戶政事務所保留，鹽埕和旗津改為辦公處，隸屬鼓山戶所。前金改為辦公處，隸屬新興戶政事務所。橋頭、燕巢改為辦公處，隸屬岡山戶政事務所。甲仙、杉林、內門、那瑪夏改為辦公處，隸屬旗山戶政事務所。六龜、桃源、茂林改為辦公處，隸屬美濃戶政事務所。林園改為辦公處，隸屬大寮戶政事務所。大社改為辦公處，隸屬仁武戶政事務所。大樹改為辦公處，隸屬鳥松戶政事務所。阿蓮和田寮改為辦公處，隸屬路竹戶政事務所。湖內改為辦公處，隸屬茄萣戶政事務所。永安和彌陀改為辦公處，隸屬梓官戶政事務所。

原來有第一和第二兩個戶政事務所的三民和鳳山，第二戶政事務所都改為辦公處，回歸第一戶政事務所。左營、楠梓、苓雅、前鎮、小港則維持原狀，沒有變動。

民政局表示，戶政作業系統已由內政部戶政司完成各項系統更新規畫，也會在3月23日之前完成相關系統更新和測試。部分戶所已在網站公告配合整併作業暫停服務的訊息，例如前鎮戶政事務所即公告20日晚間8點到22日晚間12點，包括預約假日結婚登記等服務都暫停。