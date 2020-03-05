減輕視障者學習負擔 高市勞工局提供萬元獎勵補助金

為鼓勵視障者自我學習，精進職場專業技能，高雄市勞工局今年度針對設籍在高雄市，且領有身心障礙證明的視覺功能障礙者，只要於申請期間內提交申請書及相關文件，審核通過後即可獲得5千至1萬元的獎勵或補助金。

高雄市勞工局長王秋冬表示，視障者因為要花費更多的學習成本，且往往只能被動地接受局限的學習範圍，導致所學不一定能符合自身所需。勞工局提供獎勵及補助金的誘因，就是讓視障者能夠針對自己的實際需求，主動積極學習培養所缺的職業技能，去發展及嘗試各種不同的職涯領域，讓未來能有更多的工作選擇。

勞工局指出，今年度的獎補助金分成2種，1種是取得勞動部核發，證照生效日在今年1月1日至10月30日期間的甲級、乙級技術士，或同等證照的獎勵金，分別奬勵1萬元及5千元。另外一種則是補助為參加公務人員初等、普通、高等、特種考試，以及專門職業及技術人員普通或高等考試各類科的課程學費，報名課程時間須在今年的1月1日至10月30日間，並符合申請條件者，每人可獲得學費補助金1萬元。

勞工局提醒民眾，今年度獎勵及補助金申請時間分為2個梯次，第1梯次申請時間3月1日至5月31日，第2梯次申請時間自8月1日至10月31日，逾期申請者不予受理。限於經費，也為使更多視障者能運用這項資源，獎勵及補助金，每人以給付一次為限，經費用盡後就不再受理申請。洽詢電話07-8124613轉分機536。