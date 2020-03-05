高雄輕軌爭議何解？3月起辦說明會溝通

高雄輕軌二階美術館路及大順路段爭議後續處理，市府捷運局表示，3月起將辦理地方說明會，聆聽地方意見，以凝聚居民共識。

為解決高雄輕軌二階段爭議，捷運局外聘具交通、都市規畫、軌道及財經等專家學者成立專家學者委員會會議討論，專家學者委員會提出3項建議執行策略。

第一，大南環(無爭議路段)調整先行完成；第二，美術館路及大順路段，因原工法不可行，因此導入居民參與，建構人本環境造街計畫，解決民眾疑慮；第三，推動輕軌向北延伸至高鐵左營站，做為高鐵左營站聯外道路，建構完善高雄整體軌道路網。目前市府傾向人本造街計畫，但仍需再與居民溝通，達成共識後實施。

捷運局表示，輕軌工程屬國家重大建設，興建時一定會有各方不同聲音，捷運局預定3月起規畫辦理該路段地方說明會，將充分聆聽地方意見，以凝聚居民共識。