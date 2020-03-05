2020國際自由車環台賽高雄壓軸站 選手爭黃衫綠衫

亞洲自由車指標性賽事「2020國際自由車環台大賽」，壓軸站賽事今天上午在高雄市登場，市長韓國瑜等貴賓在起點二二八紀念公園鳴槍起跑，全長128.47公里，黃衫、綠衫誰屬？勝負中午可見分曉。

來自33國、17支國際自由車隊、近百名競賽選手，今天上午9點20分從鹽埕區中正四路228和平紀念公園出發，同時也是賽事終點站，途經高雄市18個行政區，這也是高雄所進行運動賽事史上最大交通管制範圍。賽事進行全程直播，且由歐洲體育台進行國際轉播，競賽期間比賽選手往往時速超過40公里，市府與中華民國自由車協會因應規畫道路管制，確保民眾安全無虞。

韓國瑜為選手們送上「旺來」鳳梨和名產鳳梨酥，他表示，歡迎各國自由車好手來高雄，這項決賽以20種語言在全歐洲現場傳播，至昨天賽事，第一名與第二名選手成績只差2秒，賽況激烈緊張刺激。高雄市呈現最美的山河海美景，有信心高雄美麗風光吸引國際人士目光。

今天的三個衝刺點在旗尾國小、旗山的鼓山國小，及阿蓮消防局，前四名衝刺選手可以分別獲得5、3、2、1分，前三名還可獲得減秒的優勢。

2020國際自由車環台賽第五站競賽路線，以鹽埕區228和平紀念公園為起、終點，行經18個行政區。由愛河二二八和平紀念公園－中正四路－中正三路－中正二路－中正一路－通過中正交流道口－三多一路－國泰路二段－國泰路一段－維武路－中山東路(1 戊)－鳳屏一路(台1)－鳳屏二路(台1)－九和路(台29)－九大路－竹寮路－中正一路－中興北路－溪埔路－興田路－旗南三路(台29)－佛陀紀念館－統領路－旗南三路(台29)－旗南二路－旗楠一路－中華路(台28) －右轉延平一路(台28)－延平二路－中興路－左轉成功路(高140)－右轉美中路(縣181)－中正路一段－左轉泰安路－右轉美興街。